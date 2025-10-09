पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया है : राजपाल यादव

मुंबई, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। पीएम मोदी के राजनीतिक करियर के 25वें वर्ष पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने खुशी जाहिर की।

राजपाल यादव, राजीव ठाकुर और मानव विज ने भी उन्हें स्पेशल बधाई दी है। तीनों अभिनेता मुंबई में चल रहे फिक्की फ्रेम्स 2025 में शामिल हुए थे, यहीं पर उन्होंने पीएम मोदी के लिए बधाई संदेश शेयर किए।

राजपाल यादव ने आईएएनएस से कहा, यह बहुत बड़ी यात्रा है, लेकिन उनकी यह यात्रा बहुत ही प्रेरणादायी है। 25 सालों से जनता के द्वारा चुना जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं इसे बहुत ही इंस्पायरिंग यात्रा मानता हूं। वे मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री चुने गए। उसके लिए जितनी तालियां बजाई जाए, कम हैं। हम लोग सारे संसार को एक परिवार मानकर जीने वाले हैं। पीएम मोदी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने हर कहीं वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। जब विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में पीएम मोदी का नाम आता है तो हमें बहुत गर्व होता है। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

राजीव ठाकुर ने कहा, “मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मेरी पॉलिटिकल समझ बहुत कम है। लेकिन मुंबई में जो विकास हुआ है उसको देखते हुए मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।”

मानव विज ने कहा, “वो हमारे पीएम हैं, हम दिल से उनका सम्मान करते हैं। हम उन्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं। हम कौन होते हैं कि उन्हें ये कहें कि उनकी जर्नी हमसे बेहतर नहीं? उनकी ये जर्नी बहुत लंबी रही है। मैं भी देशभक्त हूं, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। मेरे देश के लिए जो कुछ भी करेगा, वो मेरे लिए भगवान हैं। मैं उनको अपनी तरफ से बधाई देना चाहूंगा।”

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम