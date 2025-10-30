पीएम मोदी ने की स्वाति मिश्रा के गीत 'राम आएंगे' की तारीफ, खुशी से फूले नहीं समा रही सिंगर

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी लोकगायिका स्वाति मिश्रा अपनी मधुर आवाज और भक्ति गीतों के लिए जानी जाती हैं। सिंगर 2024 में 'राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी' भक्ति गीत की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, क्योंकि उस समय राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाति मिश्रा की गायन शैली और गाने की तारीफ की है और इससे स्वाति गदगद महसूस कर रही हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गुरुवार को पीएम मोदी बिहार में जनसभा करने पहुंचे, जहां उन्होंने स्वाति मिश्रा का गीत 'राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी' को मंच से गुनगुनाया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि "देश में राम मंदिर बना, वो भी 500 साल के इंतजार के बाद। आप ये गर्व से कह सकते हैं कि छपरा की बेटी स्वाति मिश्रा के राम गीत से दुनिया गूंज उठी थी, गीत के बोल कितने प्यारे हैं।'

पीएम मोदी को अपना भक्ति गीत गुनगुनाते देख स्वाति मिश्रा खुशी से फूली नहीं समा रही हैं। अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मेरे भजन को सराहने के लिए और मेरा नाम इतने सम्मान से लेने के लिए मैं जितना धन्यवाद करूं, उतना कम है। पता नहीं मैं इस प्रेम और सम्मान के लायक भी हूं या नहीं, पर आपका मुझ पर जो विश्वास है, वह हमेशा बनाए रखूंगी और आपको और अच्छे-अच्छे भजन सुनाऊंगी।"

कैप्शन से साफ है कि स्वाति को अब और अच्छे गीत गाने की प्रेरणा मिल चुकी है। हाल ही में उन्होंने छठ के मौके पर 'छठ के त्योहार' गीत रिलीज किया था, जिसे फैंस ने बहुत सारा प्यार दिया था। सिंगर अपने नए भक्ति गीत लाती रहती हैं।

बता दें कि स्वाति मिश्रा के पिता राजेश मिश्रा इसी साल मई में बीजेपी में शामिल हुए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रदीप जायसवाल की मौजूदगी में सिंगर के पिता पार्टी में शामिल हुए।

--आईएएनएस

पीएस/वीसी