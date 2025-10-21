मनोरंजन

पीएम मोदी ने जवानों संग मनाई दीपावली, मनोज तिवारी बोले- हमारा असली परिवार सीमाओं पर तैनात

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 21, 2025, 03:27 AM

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। दीपावली का पर्व देशभर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सशस्त्र बलों के साथ दीपावली मनाकर देशवासियों को एकजुटता और देशभक्ति का संदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद और उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने इस मौके पर देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और प्रधानमंत्री के इस कदम की जमकर सराहना की।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने इस मौके पर देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और प्रधानमंत्री के इस कदम की जमकर सराहना की।

इसके साथ ही, उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की स्थिति और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के बयानों पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी।

मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार गोवा में सशस्त्र बलों के साथ दीपावली मनाकर एक बार फिर यह साबित किया है कि उनके लिए देश की सेना और हर नागरिक उनका परिवार है।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री जी कभी बर्फीले पहाड़ों में जवानों के साथ दीपावली मनाते हैं, तो कभी डोकलाम जैसे दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचकर सैनिकों का हौसला बढ़ाते हैं। आज गोवा में सशस्त्र बलों के साथ उनकी मौजूदगी एक संदेश है कि देश की रक्षा करने वाले जवान उनके लिए सर्वोपरि हैं।"

तिवारी ने इसे देश के लिए प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि यह कदम हर नागरिक को यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा असली परिवार वह है जो देश की सीमाओं पर तैनात है।

तिवारी ने दिल्ली के अपने आवास से देशवासियों, खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के मतदाताओं को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इस बार दीपावली की खुशी जीएसटी बचत उत्सव के बाद और बढ़ गई है।

उन्होंने कहा, "जीएसटी बचत उत्सव ने देशवासियों को आर्थिक लाभ पहुंचाया है, जिससे दीपावली की रौनक और बढ़ी है। मैं चाहता हूं कि दीपावली की रोशनी से हर घर, गांव और बिहार जैसे राज्य जगमगाएं।"

उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में पटाखों के लिए अनुमति के साथ लोग इस बार दीपावली को और उत्साह के साथ मना रहे हैं। साथ ही, उन्होंने बिहार के लोगों को भी दीपावली और आगामी छठ पूजा की शुभकामनाएं दीं।

बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया को लेकर मनोज तिवारी ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला और उसे 'महालठबंधन' करार दिया।

उन्होंने कहा, "महागठबंधन में भयानक लठबंधन चल रहा है। यह गठबंधन केवल दिखावे का है। बिहार की जनता इस बार इनका हिसाब करेगी और अच्छा सबक सिखाएगी।"

मनोज तिवारी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सनातन धर्म के विरोध का आरोप लगाया। उन्होंने अखिलेश के पटाखों को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "अखिलेश, आप भगवान श्रीकृष्ण के वंशज होने का दावा करते हैं, लेकिन दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर पटाखों और दीयों का विरोध कर रहे हैं। यह हैरान करने वाली बात है।"

तिवारी ने कहा कि अखिलेश ग्रीन पटाखों पर सवाल उठाकर खुशियों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "अगर आपको ज्ञान देना ही है, तो बकरीद पर भी कुछ बोलिए, जहां खून बहता है और मांस काटा जाता है। वहां भी अपनी बुद्धिमत्ता दिखाइए।"

तिवारी ने अखिलेश के बयान को सनातन धर्म के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...