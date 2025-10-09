पीएम मोदी का कीर्तिमान कोई नहीं दोहरा पाएगा : मालिनी अवस्थी

लखनऊ, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। पीएम मोदी के राजनीतिक करियर के 25वें वर्ष पर मशहूर सिंगर मालिनी अवस्थी ने अपनी बातें रखी।

मालिनी अवस्थी ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने आईएएनएस से कहा कि पीएम मोदी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया उसे दोहराना किसी के लिए भी असंभव होगा।

मालिनी अवस्थी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “यह ऐतिहासिक दिन हैं। माननीय प्रधानमंत्री को हृदय से बधाई देती हूं। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। विश्व में ऐसा इतिहास, या लोकतंत्र में निरंतर जनता का विश्वास जीतकर संवैधानिक पद पर बैठना और फिर से चुनकर तीसरी बार पीएम का पद संभालना मुझे लगता है ऐसा पहले शायद कभी नहीं हुआ।”

उन्होंने आगे कहा, “बहुत लंबे समय से बाकी देशों में भी नेता हैं, लेकिन वहां लोकतंत्र नहीं है, कोई और व्यवस्था है, जिसके चलते वो वहां की सत्ता पर काबिज हैं। आज के डिजिटल युग में अपने नेताओं से बहुत उम्मीदें होती हैं, लोग बहुत जागरूक भी हैं, ऐसे में पहले गुजरात और उसके बाद भारतवर्ष की कमान संभालने का जो कीर्तिमान पीएम मोदी ने स्थापित किया है, उसे दोहराना किसी के लिए भी असंभव होगा।”

उन्होंने कहा, “हमारे आसपास के देशों में जैसी अस्थिरता है, हमारे देश में भी निरंतर इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन कितने धैर्य और बड़प्पन के साथ समस्याओं को सुलझाया है, बड़ी से बड़ी चुनौतियों को हल किया है। कई देशों में मंदी का दौर है, ऐसे में भारतीय जनता त्योहारों से पहले खुलकर खर्च करने के साथ ही खुशियां मना रही है।”

मालिनी अवस्थी ने कहा, “एक स्त्री होने के नाते मैं कहूंगी भारतवर्ष में महिलाओं के लिए इतना सोचने वाला पीएम पहली बार आया है। शौचालय से लेकर उज्ज्वला योजना तक इसका उदाहरण है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तक महिलाओं के बारे में सोचा और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर दिए। मैं कामना करती हूं कि वो शतायु हों और स्वस्थ रहें। इसी तरह से देश की पूरी कमान अपने हाथ में संभाले रहें।”

