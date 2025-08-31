Padma Lakshmi Birthday: कैफे में मिला अवसर, फिर मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया का चमकता सितारा बनीं पद्मलक्ष्मी

नई दिल्ली: मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन जब किस्मत साथ दे तो जीवन बदल सकता है। पद्मलक्ष्मी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो साधारण परिवार से निकल कर ग्लैमर की ऊंचाइयों तक पहुंची। उनका सफर कई मायनों में प्रेरणादायक है। एक छोटे से कैफे ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। एक ऐसा मौका मिला जिसने उन्हें मॉडलिंग की दुनिया में पहला बड़ा कदम उठाने का अवसर दिया।

पद्मलक्ष्मी का जन्म 1 सितंबर 1970 को चेन्नई के अयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम पद्मा पार्थसारथी था। जब वे केवल एक साल की थीं, तब उनके माता-पिता अलग हो गए। इसके बाद उनका बचपन न्यूयॉर्क में बीता। न्यूयॉर्क में रहने के कारण पद्मा ने कई भाषाएं सीखीं, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, स्पेनिश और इतालवी शामिल हैं। बचपन में कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद पद्मा ने कभी हार नहीं मानी। उनकी मां ने भी उन्हें हमेशा सपोर्ट किया और एक मजबूत महिला के रूप में उन्हें पाला।

पद्मा ने अपनी मॉडलिंग की शुरुआत 18 साल की उम्र में की थी। यह एकदम अचानक हुआ था। वह स्पेन के मैड्रिड शहर में छुट्टियां मना रही थीं और एक कैफे में बैठी थीं। तभी एक मॉडलिंग एजेंट ने उन्हें देखा और उनसे संपर्क किया। उस समय पद्मा को यह अंदाजा भी नहीं था कि इस मुलाकात के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। यह घटना उनकी किस्मत का बड़ा मोड़ साबित हुई। उन्होंने इस मौके को अपनाया और मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया। धीरे-धीरे वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने लगीं।

मॉडलिंग के क्षेत्र में पद्मा ने कई देशों में और कई बड़े ब्रांड्स के लिए काम किया। उनके ग्लैमरस लुक और आत्मविश्वास ने उन्हें मॉडलिंग में एक खास मुकाम दिलाया। वे फैशन इंडस्ट्री की एक चमकदार सितारा बन गईं। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें दुनिया के बड़े फैशन शो और मैगजीन कवर पर पहुंचाया। यह सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा खुद पर विश्वास रखा।

इसके बाद फिल्मों की ओर भी कदम बढ़ाया। उन्होंने साल 2003 में बॉलीवुड फिल्म 'बूम' से डेब्यू किया। इस फिल्म में उन्होंने शीला बार्डेज का किरदार निभाया था। फिल्म में अमिताभ बच्चन और कटरीना कैफ लीड रोल में नजर आए थे। 'बूम' में पद्मा का किरदार एक सुपर मॉडल का था, जो हीरे चुराने के आरोप में फंस जाती है। यह फिल्म उनके लिए बॉलीवुड में पहला बड़ा ब्रेक था, जिसने उन्हें फिल्मों की दुनिया में भी पहचान दिलाई।

टीवी की दुनिया में पद्मा ने 'मास्टर शेफ' जैसे शो की मेजबानी और जज की भूमिका निभाई। इस शो से उनका जुड़ाव लंबे समय तक बना रहा और उन्होंने कई प्रतियोगियों को प्रेरित किया।

पद्मलक्ष्मी न केवल मॉडलिंग और एक्टिंग में सफल रहीं बल्कि एक सफल लेखक भी हैं। उन्होंने कई कुकिंग और ट्रेवल की किताबें लिखी हैं, जो बेस्टसेलर साबित हुईं। इसके अलावा, वे समाज सेवा और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काम करती हैं।

पद्मा की जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव आए, जिनमें उनकी सलमान रुश्दी से शादी और बाद में तलाक भी शामिल है।