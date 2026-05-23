पांडिराज ने 45 दिनों में पूरी की 'परिमाला एंड कंपनी' की शूटिंग, एक्टर्स को बताया 'वन टेक आर्टिस्ट'

चेन्नई, 23 मई (आईएएनएस)। दक्षिण भारत फिल्म इंडस्ट्री को कई सफल फिल्में देने वाले डायरेक्टर पांडिराज के हिस्से में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म 'परिमाला एंड कंपनी' की शूटिंग मात्र 45 दिनों में पूरा कर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है।

इस उपलब्धि पर एक्ट्रेस उर्वशी खुलकर तारीफ करती नजर आईं। फिल्म के प्री-रिलीज इवेंट में उर्वशी ने बताया कि मलयालम फिल्में तो कम समय में बन जाती हैं, लेकिन पांडिराज ने तमिल फिल्म को उससे भी कम समय में पूरा कर दिया।

आईएएनएस से खास बातचीत में पांडिराज ने बताया, “हमने इस फिल्म की शूटिंग सिर्फ 45 दिनों में पूरी की। अगर टेक्निकल रूप से देखें और डबल कॉल शीट को दो दिन मानें, तो यह 60 दिनों जितना काम था। हालांकि, इस उपलब्धि के लिए और इतनी तेजी से फिल्म बन पाने का पूरा श्रेय उन्होंने अपनी टीम और कलाकारों को दिया।

डायरेक्टर ने आगे कहा कि उनके फिल्म के सभी कलाकार ‘वन टेक आर्टिस्ट’ हैं। यानी वे पहली ही टेक में परफेक्ट परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे काफी समय बच जाता है। इसी वजह से यह बड़ा काम संभव हो सका।

थ्रिलर-कॉमेडी 'परिमाला एंड कंपनी' पांडिराज की 12वीं फिल्म है, जिसमें जयराम और उर्वशी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी एक परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। इसमें परिवार के हर सदस्य के अलग और अनोखे स्वभाव के साथ ही उनकी मुश्किलों को रोचक तरीके से पर्दे पर पेश किया गया है।

कहानी चेन्नई से शुरू होती है और आगे बढ़ते हुए कोयंबटूर और पालाकोड तक जाती है।

फिल्म में उर्वशी और जयराम के अलावा, संतोष शोभन, संचना कृष्णमूर्ति, सैंडी और अनंतिका सनलकुमार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

कॉमेडियन योगी बाबू भी फिल्म में खास अंदाज के साथ गुदगुदाते नजर आएंगे। इसके अलावा सिंगम पुली और बक्स जैसे कॉमेडियन भी अहम किरदारों में दिखेंगे।

फिल्म का निर्माण लाइका प्रोडक्शंस, तमिलकुमारन प्रोडक्शंस और पांडिराज की अपनी कंपनी ‘पसंगा प्रोडक्शंस’ ने संयुक्त रूप से किया है।

--आईएएनएस

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