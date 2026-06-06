‘पेड्डी’ विवाद पर निर्देशक बुची बाबू सना ने मांगी माफी, जान्हवी कपूर वाले सीन में करेंगे बदलाव

हैदराबाद, 6 जून (आईएएनएस)। राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म ‘पेड्डी’ को रिलीज हुए दो दिन हो चुके हैं। इस बीच फिल्म विवादों के घेरे में भी घिर गई है। फिल्म में जान्हवी कपूर के किरदार और कुछ रोमांटिक सीन्स को लेकर जमकर आलोचना हो रही है। ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर बुची बाबू सना ने इस विवाद पर सफाई देते हुए माफी मांग ली है।

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डायरेक्टर ने सोशल मीडिया प्लटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सिनेमा का काम दर्शकों का मनोरंजन करना, उन्हें प्रेरित करना और उनसे जुड़ना है। इससे किसी को असहज या बेइज्जती महसूस नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “हमने ‘पेड्डी’ के कुछ सीन्स के बारे में फीडबैक सुना है और इसे गंभीरता से लिया है।”

बुची बाबू सना ने आगे लिखा, “हमारे मन में महिलाओं के प्रति हमेशा सम्मान रहा है, चाहे स्क्रीन पर हो या ऑफ स्क्रीन। हमारा कभी भी किसी महिला किरदार को ऑब्जेक्टिफाई करने या उनकी बेइज्जती करने का इरादा नहीं था। अगर फिल्म के किसी हिस्से से ऐसा लगा है, तो हम उन भावनाओं का सम्मान करते हैं और ईमानदारी से माफी मांगते हैं।”

डायरेक्टर ने स्पष्ट किया कि फीडबैक की समीक्षा के बाद उन्होंने फिल्म के संबंधित हिस्सों में बदलाव करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा, “सिनेमा दर्शकों के साथ अपने कनेक्शन से आगे बढ़ता है। कहानीकार के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम बदलते नजरिए और संवेदनशीलता का ध्यान रखें। हर महिला सम्मान, मूल्य और गरिमा के साथ प्रस्तुत होने की हकदार है।”

उन्होंने कहा कि वे ऐसी कहानियां बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो मजबूत महिला किरदारों को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश कर सके। डायरेक्टर ने सभी उन लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने ईमानदारी से अपनी राय साझा की।

स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा ‘पेड्डी’ 4 जून को रिलीज हुई थी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी है, लेकिन कुछ सीन्स में हीरोइन के किरदार, हैरेसमेंट और सहमति न दिखाने को लेकर आलोचना हुई।

--आईएएनएस

एमटी/पीएम