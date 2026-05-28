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'पेड्डी' में काम कर उत्साहित जगपति बाबू, बोले- मेरा किरदार करियर के टॉप-6 रोल्स में नंबर वन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 28, 2026, 10:36 AM

हैदराबाद, 28 मई (आईएएनएस)। अभिनेता रामचरण, जान्हवी कपूर स्टारर फिल्म 'पेड्डी' सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में अभिनेता जगपति बाबू भी अहम किरदार में हैं। फिल्म में अपने किरदार अप्पलासूरी के बारे में उन्होंने बताया कि यह बेहद खास है।

अप्पलासूरी के बारे में जानकारी देते हुए जगपति बाबू ने कहा कि परफॉर्मेंस, गेटअप और भावनात्मक गहराई के मामले में यह रोल उनके करियर के टॉप-6 रोल्स में सबसे ऊपर है।

जगपति बाबू ने बताया, “भावनात्मक रूप से, परफॉर्मेंस और गेटअप के लिहाज से अप्पलासूरी मेरा सबसे पसंदीदा रोल है। रामचरण की फिल्म में यह किरदार निभाना मेरे लिए और भी खास है। 'लेजेंड' के बाद मैंने कई फिल्में की हैं, लेकिन मेरे दिमाग में आने वाले छह रोल्स की लिस्ट में 'पेड्डी' का यह रोल नंबर एक पर है।”

अभिनेता ने किरदार के लुक का पूरा श्रेय फिल्म के निर्देशक बुची बाबू और नेशनल अवॉर्ड विजेता मेकअप आर्टिस्ट रशीद को दिया। उन्होंने कहा कि पहली बार गेटअप पहनते ही उन्हें एहसास हो गया था कि यह किरदार कमाल का होने वाला है। जगपति बाबू ने फिल्म में अपनी डबिंग भी पूरी कर ली है।

'पेड्डी' एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। ट्रेलर में गांव की जिंदगी, मेहनत, संघर्ष और खेलों के प्रति जुनून साफ दिखाई दे रहा है। राम चरण एथलीट 'पेड्डी' की भूमिका में हैं, जो क्रिकेट, कुश्ती और दौड़ जैसे कई खेलों के लिए मैदान में उतरता है।

फिल्म में राम चरण के साथ अभनेत्री जाह्नवी कपूर भी खास अंदाज में नजर आएंगी। फिल्म में मजबूत सपोर्टिंग कास्ट भी है, जिसमें शिव राजकुमार, दिव्येंदु और बोमन ईरानी शामिल हैं।

फिल्म गांव के माहौल, एक्शन और भावनात्मक कहानी का रोमांचक मिश्रण है, 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज को तैयार है।

--आईएएनएस

एमटी/पीएम

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