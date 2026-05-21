पंचम दा, किशोर दा और लता जी जैसी शख्सियतें सदियों में एक बार जन्म लेती हैं : विशाल ददलानी

मुंबई, 20 मई (आईएएनएस)। टीवी के लोकप्रिय सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' में इस बार दर्शकों को दिल छू लेने वाला पल देखने को मिलेगा। दरअसल, शो के आने वाले एपिसोड में कंटेस्टेंट अंशिका फिल्म 'घर' का सदाबहार गीत 'तेरे बिना जिया जाए ना' पर परफॉर्म करती दिखेंगी, जिसने जज और दर्शक समेत म्यूजिक कंपोजर और सिंगर विशाल ददलानी को भी भावुक कर दिया।

'तेरे बिना जिया जाए ना' गाने को दिवंगत गायक किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था, जबकि इसका संगीत दिग्गज संगीतकार आर. डी. बर्मन ने तैयार किया था। गाने के बोल मशहूर गीतकार गुलजार ने लिखे थे। इस गीत को आज भी लोग पसंद करते हैं।

अंशिका ने जब इस गाने को मंच पर पेश किया तो हर किसी को पुराने दौर का संगीत याद आ गया।

परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद विशाल ददलानी कहा, "पंचम दा (आर. डी. बर्मन) सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, बल्कि संगीत की दुनिया की एक अलग ही ताकत थे। किशोर दा, लता जी, आशा जी और गुलजार साहब जैसी शख्सियतें सदियों में एक बार जन्म लेती हैं। ये जिस गहराई और दर्द के साथ गाने को बनाते थे, वह आज भी लोगों के दिलों को छू जाता है।''

विशाल ने आगे कहा, ''मैं समझ ही नहीं पाता कि कोई इंसान इतनी गहराई से किसी के दिल की भावना को कैसे छू लेता है। इन कलाकारों के अंदर कोई अलग ही शक्ति थी, जिसकी वजह से उनका संगीत आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। हम हमेशा इन कलाकारों के सामने सिर झुकाते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए यही लोग असली संगीत हैं।''

विशाल ने कहा, ''मुझे इन महान कलाकारों से जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं खुद को बेहद खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे ऐसा संगीत सुनने और समझने का मौका मिला। जैसे कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाकर एक अनंत दुनिया को महसूस करता होगा, ठीक वैसा ही एहसास मुझे संगीत के साथ होता है। मेरे लिए संगीत की दुनिया की कोई सीमा नहीं है।''

शो में मौजूद मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल भी अंशिका की प्रस्तुति से काफी प्रभावित हुईं। उन्होंने लता मंगेशकर के गायन की खासियत के बारे में बात करते हुए कहा, ''लता जी गाने की लय, शब्दों और भावनाओं के साथ बहुत खूबसूरती से खेलती थीं। उनका गाने का तरीका बिल्कुल अलग था और वही अंदाज लोगों के दिलों तक सीधा पहुंचता था। उनकी आवाज में जो मासूमियत और भावना होती थी, वही इस गीत की सबसे बड़ी ताकत है।''

--आईएएनएस

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