'औकात के बाहर' में राजवीर अहलावत का सफर मेरी निजी जिंदगी जैसा : एल्विश यादव

मुंबई, 27 नवंबर (आईएएनएस)। आगामी वेब सीरीज 'औकात के बाहर' इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर इसका ट्रेलर आते ही दर्शकों में उत्सुकता बढ़ गई है, खासकर इसलिए, क्योंकि यह शो लोकप्रिय डिजिटल क्रिएटर एल्विश यादव की बतौर लीड एक्टर पहली वेब सीरीज है। इस सीरीज से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं।

कहानी हरियाणा के एक छोटे शहर से निकलकर दिल्ली के एक बड़े कॉलेज तक पहुंचने वाले लड़के के संघर्ष को दिखाती है।

एल्विश यादव ने अपने किरदार राजवीर के बारे में बात की और कहा, '''औकात के बाहर' मेरे दिल के बेहद करीब है। यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसे लड़के की कहानी है, जो अपने आत्मसम्मान और सच्चाई को बनाए रखते हुए दुनिया में अपनी जगह तलाशने की कोशिश करता है। मुझे अपने किरदार राजवीर का सफर बहुत व्यक्तिगत लगा, इसलिए इस किरदार को निभाना मेरे लिए स्वाभाविक सा महसूस हुआ।''

उन्होंने बताया कि वह इस प्रोजेक्ट को अपने अभिनय करियर की मजबूत शुरुआत मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि दर्शक भी राजवीर की कहानी को उसी तरह महसूस करेंगे, जैसे उन्होंने किया था।

सीरीज में एल्विश यादव के साथ अभिनेत्री मल्हार राठौड़ भी हैं, जो अंतरा शुक्ला का किरदार निभा रही हैं। उन्होंने भी अनुभव साझा किए और अपने किरदार के बारे में बताया, ''अंतरा एक आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और स्पष्ट बोलने वाली लड़की है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा पहलू भी छुपा है जो भावनाओं और ताकत के बीच संतुलन बनाना सीख रहा है। यह सीरीज खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे प्रेम, निष्ठा और करियर के बीच टकराव होते हैं। मुझे लगता है कि दर्शक अंतरा और राजवीर के रिश्ते में आने वाली जद्दोजहद से जरुर जुड़ पाएंगे, क्योंकि यह काफी हद तक वास्तविक जीवन से मेल खाती है।''

गुरुवार को मेकर्स ने सीरीज का ट्रेलर रिलीज करते हुए कैप्शन में लिखा, ''आंखों में हंगर, दिल में फायर… ये जर्नी होगी औकात के बाहर।'

ट्रेलर में राजवीर अहलावत के सफर की शुरुआती झलक दिखाई गई है। हरियाणा के छोटे शहर से आने वाला यह लड़का सपनों से भरा हुआ है, लेकिन दिल्ली के एक नामी कॉलेज में पहुंचकर उसे वर्ग, स्टेटस और पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। फ्रेशर्स पार्टी में उसका मजाक उड़ाए जाने के बाद वह खुद को साबित करने के लिए एक ऐसी शर्त लगा बैठता है जो कहानी को एक नया मोड़ देती है। यह शर्त अंतरा शुक्ला को इंप्रेस करने से जुड़ी होती है, जो कॉलेज की एक तेजतर्रार, राजनीतिक सोच वाली और महत्वाकांक्षी छात्रा है, लेकिन भावनाओं को हमेशा एक दूरी पर रखती है।

कहानी में धीरे-धीरे दिखाया गया है कि कैसे एक मामूली-सी चुनौती दोनों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आती है। राजवीर अपने अहंकार और भावनाओं के बीच उलझने लगता है, वहीं अंतरा अपने सपनों, शक्ति और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है।

सीरीज में एल्विश यादव और मल्हार राठौड़ के साथ हेतल गाड़ा, निखिल विजय और केशव साधना भी अहम किरदार में हैं। इसे रस्क मीडिया ने प्रोड्यूस किया है।

सीरीज 3 दिसंबर से अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होगी।

--आईएएनएस

पीकके/एबीएम