मनोरंजन

Independence Day OTT Releases: 15 अगस्त पर ओटीटी पर मचेगा धमाल, एक से बढ़कर एक फिल्में और वेब सीरीज होंगी रिलीज

स्वतंत्रता दिवस पर ओटीटी पर थ्रिलर से हॉरर तक कई दिलचस्प रिलीज़
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 12, 2025, 12:40 PM
15 अगस्त पर ओटीटी पर मचेगा धमाल, एक से बढ़कर एक फिल्में और वेब सीरीज होंगी रिलीज

मुंबई: इस स्वतंत्रता दिवस पर जहां सिनेमाघरों में 'वॉर 2' और 'कुली' जैसी बड़ी फिल्में दस्तक दे रही हैं, वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी मनोरंजन का पिटारा खुल चुका है। अगर आप इस छुट्टी में घर बैठे अपने परिवार के साथ कुछ बेहतरीन फिल्में और वेब सीरीज देखना चाहते हैं, तो आपके पास इस बार भरपूर विकल्प मौजूद हैं। इस हफ्ते ओटीटी पर रोमांच, जासूसी, एक्शन और हॉरर से लेकर गंभीर राजनीतिक थ्रिलर तक दिलचस्प फिल्में और सीरीज आ रही हैं।

सारे जहां से अच्छा: प्रतीक गांधी यह थ्रिलर सीरीज 13 अगस्त को रिलीज होगी। इसमें अभिनेता एक भारतीय जासूस की भूमिका में हैं, जो अपने मिशन में सीमा पार जाकर दुश्मन के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश करता है। यह शो देशभक्ति की भावना को जगा देगा। इसमें प्रतीक गांधी, सनी हिंदुजा, सुहैल नैयर, कृतिका कामरा, तिलोत्तमा शोम और रजत कपूर जैसे कलाकार हैं।

तेहरान: जॉन अब्राहम स्टारर सीरीज 'तेहरान' में राजनीतिक साजिशों का घमासान देखने को मिलेगा। यह 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को जी5 पर स्ट्रीम होगी। यह रूस-यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में एक भारतीय पुलिस अधिकारी की कहानी को पेश करती है जो अंतरराष्ट्रीय साजिशों में फंस जाता है। विस्फोटों की जांच करते हुए वह खुद को एक ऐसे जाल में पाता है, जहां न केवल उसकी जान, बल्कि देश की सुरक्षा भी दांव पर लगी होती है। अरुण गोपालन ने फिल्म को निर्देशित किया है। इसमें जॉन के साथ मानुषी छिल्लर और नीरू बाजवा ने भी काम किया है। फिल्म में एक्टर दिल्ली पुलिस के एसीपी राजीव कुमार का किरदार निभा रहे हैं।

अंधेरा: अगर आपको हॉरर जॉनर के दिवाने है तो यह आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। यह सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर 14 अगस्त को स्ट्रीम होगी। यह अलौकिक घटनाओं से भरपूर है। इसमें एक लापता लड़की की कहानी है, जिसका केस इंस्पेक्टर कल्पना कदम और मेडिकल छात्र जय सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसमें कुल आठ एपिसोड है, जिसका निर्देशन राघव डार ने किया है। वहीं फरहान अख्तर द्वारा निर्मित है। इसमें प्राजक्ता कोली, सुरवीन चावला, प्रिया बापट और करणवीर मल्होत्रा जैसे कलाकार है।

नाइट ऑलवेज कम्स: यह एक अमेरिकी क्राइम थ्रिलर फिल्म है। यह 15 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। इसमें एक लड़की अपना सबकुछ दांव पर लगाकर अपने घर को बचाना चाहती है।

 

