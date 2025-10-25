मनोरंजन

ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार धनुष स्टारर फिल्म 'इडली कढ़ाई', नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी दमदार फिल्म

Oct 25, 2025, 06:08 AM

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। साउथ सुपरस्टार धनुष पहले ही फिल्म 'तेरे इश्क में' को लेकर छाए हुए हैं। दर्शकों को उनका जुनूनी अवतार पसंद आ रहा है। एक्टर अपनी कुकिंग स्किल्स लेकर अपने परिवार के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। धनुष की फिल्म 'इडली कढ़ाई' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म की रिलीज डेट सामने आ गई है।

सुपरस्टार धनुष की फिल्म 'इडली कढ़ाई' की ओटीटी रिलीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है और फिल्म 29 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। पहले खबर आ रही थी कि फिल्म 31 अक्टूबर को ओटीटी पर रिलीज होगी, लेकिन अब रिलीज की डेट को लेकर कंफ्यूजन दूर हो गया है। नेटफ्लिक्स पर फिल्म का ऐलान होने के बाद फैंस काफी खुश हैं क्योंकि जो लोग फिल्म को बड़े पर्दे पर नहीं देख पाए, वो ओटीटी पर इसे देख सकेंगे।

'इडली कढ़ाई' 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कमाई बॉक्स ऑफिस पर औसत रही। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 72 करोड़ का कलेक्शन किया है, जबकि घरेलू स्तर पर फिल्म ने लगभग 59 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। मेकर्स ने अब फिल्म को ओटीटी पर रिलीज करने का फैसला लिया है।

फिल्म की कहानी को बहुत पसंद किया गया है। इसमें धनुष (मुरुगन) सपनों को पूरा करने और काम की तलाश में परिवार से लड़कर दुबई जाते हैं, जहां उनके साथ फ्रॉड होता है और वो दोबारा अपने गांव में वापसी करते हैं।

मुरुगन का परिवार इडली का छोटा सा होटल चलाता है। परिवार चाहता है कि मुरुगन उस होटल को संभाले, लेकिन वो तो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करके किसी बड़ी जगह पर नौकरी के सपने देख रहा है, लेकिन परिवार पर आई मुश्किलों की वजह से मुरुगन चुनौतियों के साथ परिवार के बिजनेस को आगे लेकर जाता है। हालांकि मुरुगन को इसके लिए क्या-क्या सहना पड़ा है, इसके लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी।

फिल्म में धनुष के अलावा अरुण विजय भी है, जो विलेन की भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा फिल्म में राजकिरण, समुथिरकानी, सत्यराज, पार्थिबन और शालिनी पांडे भी नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन और निर्माण दोनों ही डॉन पिक्चर्स और वंडरबार फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर किया है। इसके अलावा, धनुष की अपकमिंग फिल्म 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म में एक्टर ने कृति सेनन के साथ रोमांस किया है।

