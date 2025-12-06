ओटीटी अवॉर्ड में छा गई आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड', गौरी खान ने दी जानकारी

मुंबई, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान ने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के अपनी मेहनत के बलबूते पर हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई है।

अब उनकी विरासत को उनके बड़े बेटे आर्यन खान आगे ले जा रहे हैं और उनकी पहली ही ऑरिजनल सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को एक नहीं, बल्कि चार अवॉर्ड मिले हैं। गौरी खान ने अपने अवॉर्ड की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया है।

गौरी खान ने अपना इंस्टाग्राम अपडेट किया है और अपने बेटे की सक्सेस को फैंस के साथ शेयर किया है। पोस्ट के मुताबिक, नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को चार अवॉर्ड मिले हैं। आर्यन खान को सीरीज के लिए बॉलीवुड हंगामा ओटीटी इंडिया का बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला है, जबकि राघव जुयाल को ब्रेकथ्रू परफॉर्मर ऑफ द ईयर (मेल), अन्या सिंह को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (फीमेल), और रजत बेदी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (मेल) का अवॉर्ड मिला है।

आर्यन खान की द बैड्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई थी। पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे ने सीरीज के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। समीर वानखेड़े का आरोप था कि सीरीज के जरिए उनकी छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है और सीरीज में उनका किरदार गलत तरीके से चित्रित किया गया है। उन्होंने शाहरुख खान और उनकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट पर 2 करोड़ की मानहानि का दावा ठोका था, लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले ही मेकर्स ने सीरीज से समीर वानखेडे के विवादित सीन को हटा दिया था।

ये सीरीज बॉलीवुड के अंदर की बातों को दिखाती है, जिसमें नेपोटिज्म, ड्रग्स, ब्लैक मनी और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन को व्यंग के साथ पर्दे पर दिखाया गया है। कुल मिलाकर सीरीज बॉलीवुड के काले-कारनामों को उजागर करती है। सीरीज को रिलीज के साथ ही सफलता मिली और सीरीज ने नेटफ्लिक्स के टॉप 10 सीरीज में अपना दबदबा कायम किया। बता दें कि सीरीज 18 सितंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई थी।

आर्यन खान सीरीज बनाने के अलावा, वे खुद का लग्जरी ब्रांड डी'यावोल भी चलाते हैं। डी'यावोल के लग्जरी परफ्यूम और हुडी का कलेक्शन सबसे ज्यादा बिकता है। 24 घंटों के अंदर ही प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है।

--आईएएनएस

पीएस/एएस