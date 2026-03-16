Oscars 2026 Winners : ऑस्कर 2026 में छाई 'वन बैटल आफ्टर अनदर', ऑटम डुराल्ड अर्कापॉ को मिला पहला बेस्ट सिनेमैटोग्राफी खिताब

मुंबई: हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में 98वें अकादमी पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ, जिसकी मेजबानी कॉनन ओ'ब्रायन ने की।

इस साल, फिल्म 'सिनर्स' को 16 अलग-अलग कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया, जबकि 'वन बैटल आफ्टर अनदर' को 13 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला। हालांकि बाजी 'वन बैटल आफ्टर अनदर' मार रही है।

बेस्ट साउंड की कैटेगरी में फिल्म में 'एफ-1' को विजेता घोषित किया गया है। जिसमें इंजनों और टायरों की दमदार आवाज ने जूरी का दिल जीता। इस कैटेगरी में 'फ्रैंकस्टीन', 'वन बैटल आफ्टर अनदर', 'सिनर्स' और 'सिरात' को भी नॉमिनेट किया गया था। वहीं बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का खिताब 'सिनर्स' के लुडविग गोरान्सन को मिला। इस सूची में जर्स्किन फ़ेंड्रिक्स, मैक्स रिक्टर और जॉनी ग्रीनवुड का नाम भी शामिल था।

वहीं ऑटम डुराल्ड अर्कापॉ को 'सिनर्स' के लिए बेस्ट सिनेमैटोग्राफी के खिताब से नवाजा गया है। वह पहली अश्वेत महिला हैं जिन्हें इस क्षेत्र में पुरस्कार से नवाजा गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए फिल्म 'मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन' को ऑस्कर मिला है। इस सूची में 'द अलाबामा सॉल्यूशन', 'कम सी मी इन द गुड लाइट', 'कटिंग थ्रू रॉक्स,' और 'द परफेक्ट नेबर' भी शामिल थे।

वहीं सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म का खिताब 'सेंटिमेंटस वेल्यू; नाम की फिल्म को दिया गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का खिताब फिल्म 'ऑल द एम्प्टी रूम्स' ने जीता है, जबकि पटकथा लेखन (मूल पटकथा) की कैटेगिरी में एक बार फिर 'सिनर्स' ने बाजी मारी है। फिल्म के लेखक रयान कूगलर को अवॉर्ड से नवाज़ा गया है।

अचीवमेंट इन विजुअल इफेक्ट के लिए 'अवतार: द फायर एंड एश' को मिला है, जबकि लेखन (एडेप्टेड स्क्रीनप्ले) के लिए वन बैटल आफ्टर अनदर के पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है। इसके साथ ही बेस्ट फिल्म एंडिटिंग का खिताब भी 'वन बैटल आफ्टर अनदर' को मिला है। बेस्ट मेकअप और हेयरस्टाइलिंग का ऑस्कर फिल्म 'फ्रेंकस्टीन' को मिला है, जबकि 'वन बैटल आफ्टर अनदर' की कैसेंड्रा कुलुकुंडिस ने सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग के लिए पहला ऑस्कर जीता है।

इसी फिल्म में सपोर्टिंग किरदार निभाने वाले शॉन पेन ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब भी अपने नाम कर लिया है, जबकि एमी मैडिगन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब मिला है। बेस्ट लाइव एंड एक्शन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में फिल्म 'द सिंगर' और 'टू पिपल एक्सचेंज सलाइवा' को विजेता चुना गया है।

--आईएएनएस