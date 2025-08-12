मनोरंजन

Om Raut Inspector Jende Movie: ओम राउत ने बताया कैसे आया 'इंस्पेक्टर जेंडे' को बनाने का आइडिया

Aug 12, 2025, 01:26 PM
ओम राउत ने बताया कैसे आया 'इंस्पेक्टर जेंडे' को बनाने का आइडिया

मुंबई: निर्माता-निर्देशक ओम राउत की फिल्म 'इंस्पेक्टर जेंडे' ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। फिल्म के बारे में बात करते हुए ओम राउत ने बताया कि उनके दिमाग में इसका विचार कैसे आया।

निर्देशक ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि वह 'इंस्पेक्टर जेंडे' की कहानियां सुनते-सुनते बड़े हुए हैं। इंस्पेक्टर जेंडे मुंबई पुलिस के एक ऐसे अधिकारी थे, जिन्होंने कुख्यात अपराधी चार्ल्स शोभराज, जिसे 'बिकिनी किलर' के नाम से जाना जाता है, को पकड़ा था।

ओम राउत ने कहा, "दुख की बात है कि हर कोई खलनायक को जानता है, लेकिन जिस पुलिसवाले ने उसे पकड़ा, उसे बहुत कम लोग जानते हैं। अब हमें उनकी कहानी बताने का मौका मिला है। यह मेरे और मेरी टीम के लिए बहुत खुशी की बात है। इस फिल्म के लेखक और निर्देशक ने कहानी को बहुत ही दिलचस्प तरीके से पेश किया है।"

उन्होंने आगे बताया, "मेरे पिता एक पत्रकार थे और वे इंस्पेक्टर जेंडे की कहानी से बहुत प्रेरित थे। जब वे काम कर रहे थे, तब इंस्पेक्टर जेंडे मुंबई पुलिस में थे। पिताजी इंस्पेक्टर जेंडे से कई बार मिले भी हैं। उन्होंने अपने अखबार में इंस्पेक्टर जेंडे पर कई लेख लिखे हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय पुलिस बल के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए।"

ओम राउत ने कहा, "मैंने तो बस अपने पिता की प्रेरणा को सिनेमा के जरिए सबके सामने पेश करने की कोशिश की है। इस तरह यह फिल्म बनी है। आज इंस्पेक्टर जेंडे 88 साल के हैं, लेकिन वह अब भी एक आकर्षक और प्रेरणादायक मुंबई पुलिस अधिकारी हैं।"

ओम राउत ने यह भी खुलासा किया कि यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। उन्होंने कहा कि नेटफ्लिक्स के साथ काम करने का फायदा यह है कि वे जानते हैं कि किसी फिल्म को किस तरह से रिलीज करना है। इसलिए उनके साथ काम करना बहुत सही रहता है; इससे कलाकारों को अपनी कला को व्यापक रूप से दर्शकों तक पहुंचाने में मदद मिलती है।

 

 

