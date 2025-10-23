मनोरंजन

'ओजी' से 'परम सुंदरी' तक, इस वीकेंड ओटीटी पर देखिए शानदार फिल्में और सीरीज

Oct 23, 2025

मुंबई, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। इस वीकेंड पर दर्शक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई फिल्में और सीरीज देख सकते हैं। इनमें क्राइम थ्रिलर और एक्शन से भरपूर ड्रामा से लेकर रोमांटिक कॉमेडी तक शामिल हैं। इन्हें दर्शक घर बैठे आराम से अपने परिवार के साथ देख सकते हैं।

इनमें से कई फिल्मों ने सिनेमाघरों में दर्शकों का खूब मनोरंजन किया, और अब यह छोटे पर्दे पर एंटरटेन करने आ रही हैं। आइए जानते हैं इस वीकेंड दर्शकों को ओटीटी पर क्या देखने को मिलेगा।

दे कॉल हिम ओजी : इस तेलुगु एक्शन क्राइम फिल्म में मशहूर अभिनेता पवन कल्याण मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ इमरान हाशमी, प्रियंका मोहन, अर्जुन दास, श्रीया रेड्डी, प्रकाश राज, अभिमन्यु सिंह, सुदेव नायर और हरीश उथमन भी हैं। यह इमरान हाशमी की पहली तेलुगु फिल्म है। इसके निर्देशक सुजीत हैं। यह फिल्म सिनेमाघरों में खूब धूम मचाती दिखाई दी थी।

नोबडी वांट्स दिस-2 : एरिन फोस्टर ने इस रोमांटिक कॉमेडी सीरीज का निर्माण किया है। इसमें क्रिस्टन बेल, एडम ब्रॉडी, जस्टिन लूपे और टिमोथी सिमंस जैसे स्टार्स हैं। इसमें जोआन और नोआ के रिलेशनशिप की स्टोरी है। इसके पिछले सीजन को लोगों ने खूब पसंद किया था।

परम सुंदरी : यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और जान्हवी कपूर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इसमें एक नॉर्थ इंडियन लड़के और साउथ इंडियन लड़की की लव स्टोरी दिखाई गई है। फिल्म को तुषार जलोटा ने डायरेक्ट किया है। यह 24 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी।

कुरुक्षेत्र - पार्ट 2 : एनिमेटेड सीरीज 'कुरुक्षेत्र' का दूसरा पार्ट भी लोगों का मनोरंजन करने आ रहा है। इसमें महाभारत की कहानी है, जिसे 18 प्रमुख योद्धाओं के नजरिए से दिखाया जा रहा है। यह सब युद्ध के दौरान अपनी-अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं। इसके पहले पार्ट को दर्शकों ने काफी सराहा था। इसका पहला भाग नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है और 24 अक्टूबर को इसका दूसरा पार्ट रिलीज हो रहा है।

मिराज : यह एक मलयालम क्राइम-थ्रिलर फिल्म है। इसमें अभिरामी की कहानी है, जिसका मंगेतर किरण एक ट्रेन दुर्घटना के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। किसी गड़बड़ी का शक होने पर, वह पत्रकार अश्विन के साथ मिलकर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है।

