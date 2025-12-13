ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाया बैन, शिल्पा शेट्टी ने जताई खुशी

मुंबई, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। आजकल सोशल मीडिया हर उम्र के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। इसकी लत बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलती है। वहीं, साइबर बुलिंग, गलत कंटेंट और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, जिसे लेकर ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कदम उठाया है।

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए पूरी तरह से बैन कर दिए हैं। इस खबर पर कई बड़ी हस्तियों ने खुशी जाहिर की है, जिनमें अब अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का नाम भी शामिल हो गया है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लिखा, "एक पैरेंट होने के नाते, यह खबर बहुत राहत देने वाली है। बच्चों को लेकर यह बहुत अच्छा कदम है। मुझे उम्मीद है कि भारत में भी ऐसा कुछ फैसला लिया जाएगा।"

इससे पहले अभिनेता सोनू सूद ने भी रिएक्ट किया था। अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा था कि भारत सरकार को भी बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ऐसा ही कोई कानून लाना चाहिए और सभी के सामने अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए।

नए कानून के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया गया है। इन प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट बंद करने और नए अकाउंट खोलने से रोकने के लिए उचित कदम उठाए हैं। प्लेटफॉर्म्स पर आदेश नहीं मानने की सूरत में जुर्माना भी लग सकता है।

हालांकि, इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडिट ने ऑस्ट्रेलिया की नई नीति के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी है। रेडिट का कहना है कि यह प्रतिबंध गलत तरीके से उस पर लागू किया जा रहा है, क्योंकि यह मंच मुख्य रूप से वयस्कों की चर्चा के लिए है और इसमें वे सामान्य सोशल मीडिया फीचर्स नहीं हैं, जिन पर सरकार आपत्ति जता रही है।

कंपनी ने कहा कि वह कानून का पालन करती रहेगी, लेकिन इस नियम की वजह से वयस्कों और बच्चों दोनों पर बहुत दखल देने वाली और संभावित रूप से असुरक्षित वेरिफिकेशन प्रोसेस लागू की जा रही है।

