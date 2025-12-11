मनोरंजन

ऑस्कर रेस में शामिल 'होमबाउंड' की शाहरुख खान ने की तारीफ, बोले- टीम ने दिल जीत लिया

Dec 11, 2025, 01:38 AM

मुंबई, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के 'किंग खान' शाहरुख खान अच्छे सिनेमा के समर्थक रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने दिल खोलकर तारीफ की है। इस बार तारीफ की बौछार हुई नीरज घेवान के निर्देशन में बनी फिल्म ‘होमबाउंड’ पर, जो भारत की आधिकारिक ऑस्कर एंट्री बन चुकी है।

शाहरुख खान ने फिल्म की तारीफ करते हुए इसे सच्ची और दिल से जुड़ी हुई कहानी बताया। साथ ही कहा कि 'होमबाउंड' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इंसानियत और संवेदनाओं की जीत है। उन्होंने फिल्म की पूरी कास्ट, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम को भी शुभकामनाएं दीं।

एक्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “होमबाउंड नरम, ईमानदार और दिल को छू लेने वाली फिल्म है। इतनी खूबसूरत और दिलचस्प चीज बनाने के लिए शानदार टीम को ढेरों प्यार और शुभकामनाएं। आपने सच में कुछ खास बनाकर दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया है।”

शाहरुख के पोस्ट को करण जौहर ने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट करते हुए उन्हें धन्यवाद कहा। करण ने पोस्ट में लिखा, "फिल्म को सपोर्ट करने के लिए दिल से शुक्रिया। बहुत खुशी हुई कि आपने देखी और तुरंत फिल्म को प्यार दे रहे हैं।"

सामाजिक संवेदनाओं पर बनी फिल्म होमबाउंड भले ही कमाल दिखाने में असफल रही, मगर आम जन के साथ ही फिल्म जगत के तमाम सितारे इसकी सराहना करते नजर आ रहे हैं।

'होमबाउंड' की कहानी पर नजर डालें तो जान्हवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा स्टारर फिल्म दो दोस्तों के ईर्दगिर्द घूमती है, जो महामारी के दौरान अपने घर लौटने की कोशिश में रहते हैं।

‘होमबाउंड’ जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव जैसे संवेदनशील मुद्दों को बड़ी ही नजाकत से उठाती है। मेकर्स ने फिल्म की कहानी के जरिए बताया है कि मुश्किल हालात में भी इंसान के अंदर करुणा और इंसानियत कभी मरती नहीं।

