ऑन-स्क्रीन भाभी बनकर रेणुका शहाणे ने जीता दिल, राजश्री पोडक्शन ने बर्थडे पर खास अंदाज में किया विश

Oct 07, 2025, 07:37 AM
ऑन-स्क्रीन भाभी बनकर रेणुका शहाणे ने जीता दिल, राजश्री पोडक्शन ने बर्थडे पर खास अंदाज में किया विश

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की ऑन-स्क्रीन भाभी बनकर घर-घर फेमस होने वाली अदाकारा रेणुका शहाणे आज अपना 59वां जन्मदिन मना रही हैं। एक्ट्रेस ने कई फिल्मों में काम किया लेकिन उन्हें असल पहचान सलमान खान की प्यारी भाभी बनकर मिली।

"हम आपके हैं कौन" में उनकी छोटी सी भूमिका को आज भी याद किया जाता है। राजश्री बैनर ने रेणुका शहाणे को जन्मदिन की बधाई दी है और उनके रोल को याद भी किया है।

सोशल मीडिया पर फिल्म की पुरानी फोटोज शेयर कर प्रोडक्शन हाउस ने लिखा, "हमारी पसंदीदा पूजा भाभी, रेणुका शहाणे को जन्मदिन की शुभकामनाएं! 'हम आपके हैं कौन'... में उनकी भूमिका! परफेक्ट ऑन-स्क्रीन भाभी के लिए मानक स्थापित किया।" इस फिल्म में उन्होंने एक सुलझी लड़की का किरदार निभाया था, जो पूरे परिवार को लेकर चलती है। एक्ट्रेस का रोल इतना फेमस हो गया है कि हर भाभी अपने देवर की शादी में 'पूजा भाभी' के जैसे ही 'लो चली मैं" गाने पर नाचना चाहती है।

पर्सनल लाइफ की बात करें तो ऑनस्क्रीन प्यारी सी दिखने वाली पूजा भाभी ने टीवी के सबसे खतरनाक विलेन आशुतोष राणा से शादी की है। दोनों की मुलाकात डायरेक्टर हंसल मेहता की एक फिल्म के प्रीव्यू में हुई थी। फिल्मों में काम करने की वजह से आशुतोष उन्हें अच्छे से जानते थे लेकिन एक्ट्रेस उनसे बिल्कुल अंजान थी। आशुतोष को पहली ही नजर में रेणुका से प्यार हो गया था और उन्होंने सोच लिया था कि जिंदगी तो इन्हीं के साथ बितानी है। उन्होंने एक डायरेक्टर से उनका नंबर लिया और बातों का सिलसिला शुरू हुआ।

आशुतोष पहले रेणुका को फोन कर कविता सुनाते थे और कविता सुनाते-सुनाते एक्ट्रेस भी उनके प्यार में पड़ गईं, लेकिन अब दोनों को शादी करनी थी और दोनों ही हिचकिचा रहे थे। रेणुका की मां का मानना था कि आशुतोष की फैमिली बहुत बड़ी है और छोटे से गांव से आती है, ऐसे में रेणुका के लिए एडजस्ट करना मुश्किल होगा, वहीं एक्टर को भी लगता है कि शादी लंबी नहीं चलेगी। हालांकि, आशुतोष के गुरुजी ने खुद उन्हें एक्ट्रेस से शादी करने की सलाह दी और फिर दोनों ने शादी रचा ली, जो बहुत अच्छे से चल रही है।

वर्क फ्रंट की बात करें तो रेणुका ने कई हिट फिल्में दी हैं। उनकी फिल्म 'हम आपके हैं कौन' ने विश्व भर में लगभग 135 करोड़ का कलेक्शन किया था, और ये पहली फिल्म थी जिसे 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मिली थी। गौर करने वाली बात है कि फिल्म 6 करोड़ के बजट में बनी थी। इसके अलावा, साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म 'दिल ने जिसे अपना कहा' में रेणुका का रोल छोटा था, लेकिन उनके किरदार की खूब तारीफ हुई थी। इसके अलावा, वे '3 स्टोरीज' और 'बकेट लिस्ट' में भी दिखीं थीं।

