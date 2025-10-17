मनोरंजन

'ऑल द बेस्ट: फन बिगिन्स' के 16 साल पूरे, टी-सीरीज ने टाइटल ट्रैक शेयर कर दी बधाई

Oct 17, 2025, 01:58 AM

मुंबई, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'ऑल द बेस्ट: फन बिगिन्स' की रिलीज को 16 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर टी-सीरीज ने खास अंदाज में बधाई दी।

टी-सीरीज ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के टाइटल ट्रैक को शेयर कर प्रशंसकों को यादों में डुबो दिया। इसके कैप्शन में लिखा गया, "हास्य, प्यार और ढेर सारा मजा। 16 साल बाद भी 'ऑल द बेस्ट' का जादू कायम है। आइए, फिर से उस जादू को जिएं।"

रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी यह फिल्म 16 अक्टूबर 2009 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अजय देवगन, फरदीन खान, संजय दत्त, बिपाशा बसु, मुग्धा गोडसे और जॉनी लीवर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं।

फिल्म की कहानी दो दोस्तों, वीर और प्रेम, के इर्द-गिर्द घूमती है, जो गलतफहमियों के चलते रोमांचक परिस्थितियों में फंस जाते हैं।

कहानी में वीर (फरदीन खान) एक महत्वाकांक्षी गायक है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता। वह अपने सौतेले भाई धर्म (संजय दत्त), जो लंदन का बड़ा व्यवसायी है, से पैसे मांगने के लिए झूठ बोलता है कि उसकी शादी हो चुकी है।

दूसरी ओर, प्रेम (अजय देवगन) एक कॉन्सेप्ट कार विशेषज्ञ है, और उसकी पत्नी जाह्नवी (बिपाशा बसु) जिम चलाती है। कहानी तब और मजेदार हो जाती है, जब धर्म अचानक भारत आता है और गलतफहमी में जाह्नवी को वीर की पत्नी और विद्या को प्रेम की प्रेमिका समझ लेता है।

हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल दिखा नहीं पाई थी। लेकिन दर्शक स्टार कास्ट की मजेदार कॉमेडी को आज भी पसंद करते हैं।

कॉमेडी और दमदार स्टारकास्ट ने फिल्म को दर्शकों के बीच खास बनाया था। वहीं, जॉनी लीवर की कॉमिक टाइमिंग ने भी फिल्म को मनोरंजक बनाया। आज भी यह बॉलीवुड की क्लासिक कॉमेडी फिल्मों में शुमार है।

