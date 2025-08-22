'ऑल अबाउट हर' आज से शुरू, सोहा अली खान का दावा 'मेरा पॉडकास्ट महिलाओं को बनाएगा सशक्त'

मुंबई, 22 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री सोहा अली खान फैंस के लिए एक नया पॉडकास्ट 'ऑल अबाउट हर' लेकर आ रही हैं। इस पॉडकास्ट की खास बात यह है कि इसमें महिलाओं से जुड़ी सेहत, पैसे की समझ, लाइफस्टाइल और दूसरे जरूरी विषयों पर बात की जाएगी। यह खासतौर पर महिलाओं की भलाई और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

सोहा ने हाल ही में पॉडकास्ट को लेकर आईएएनएस से बात की। उन्होंने बताया कि उनके पॉडकास्ट में बातचीत सुनियोजित और सवाल-जवाब के आधार पर होगी। उनका मानना है कि अनौपचारिक बातचीत में लोग कई बार विषय से भटक जाते हैं, जिससे दर्शकों को स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए, उन्होंने अपने पॉडकास्ट को सही तरीके से तैयार किया है।

अभिनेत्री ने कहा, "मैं चाहती हूं कि दर्शक पॉडकास्ट को अच्छे से सुनें और उससे कुछ जरूरी जानकारी लें। जब बातचीत बिना दिशा के होती है, तो कई बार हम कहीं और भटक जाते हैं और सुनने वालों को कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए हमने हर एपिसोड के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार की है, जिसमें अच्छी तरह से रिसर्च किए गए सवाल शामिल होंगे।"

उन्होंने एक खास एपिसोड का जिक्र किया, जिसमें कैंसर जैसे गंभीर विषय पर चर्चा होगी। इस एपिसोड में एक ऑन्कोलॉजिस्ट और एक ऐसी महिला मेहमान शामिल होंगी, जिन्होंने खुद कैंसर से जंग लड़ी है।

सोहा ने कहा, "हम पॉडकास्ट में कैंसर जैसे विषयों पर भी बात करेंगे, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और फेफड़ों का कैंसर, जो महिलाओं को ज्यादा प्रभावित करते हैं। हम सवाल पूछेंगे कि कैंसर को कैसे रोका जा सकता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं, विभिन्न स्टेज क्या हैं, और इलाज के क्या विकल्प हैं।"

उन्होंने यह भी जोड़ा, "अक्सर लोग ‘कैंसर’ सुनते ही डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो सबसे बुरी बीमारी है। लेकिन सच यह है कि कई तरह के कैंसर का इलाज संभव है। सबसे जरूरी बात है—बचाव। अगर समय रहते जांच करवाई जाए, खुद भी सावधानी रखी जाए और डॉक्टर से सलाह ली जाए, तो ज्यादातर कैंसर का इलाज संभव है।"

यह पॉडकास्ट महिलाओं को जागरूक करने और उपयोगी जानकारी देने का एक बेहतरीन मंच साबित होने की उम्मीद है।

अभिनेत्री का पॉडकास्ट 'ऑल अबाउट हर' 22 अगस्त से यूट्यूब पर शुरू हो गया है।

