ओडिशा सरकार उड़िया सिनेमा के पुनरुद्धार के लिए नई फिल्म नीति लाएगी

भुवनेश्वर, 15 मई (आईएएनएस)। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही उड़िया फिल्म उद्योग को पुनर्जीवित और मजबूत करने के उद्देश्य से एक समर्पित फिल्म नीति लाएगी।

यह घोषणा भुवनेश्वर के संस्कृति भवन में आयोजित एक विशेष संवाद कार्यक्रम के दौरान की गई, जहां मुख्यमंत्री ने उड़िया फिल्म उद्योग की प्रमुख हस्तियों, अभिनेताओं, निर्माताओं और तकनीशियनों के साथ उड़िया सिनेमा की वर्तमान स्थिति और भविष्य पर विस्तृत चर्चा की।

उड़िया सिनेमा को राज्य की पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज की संस्कृति, भावनाओं, स्मृतियों और सामूहिक भावना का प्रतिबिंब भी है। मुख्यमंत्री ने कहा, "महान सिनेमा का निर्माण करने वाला समाज विश्व के समक्ष अपनी पहचान को मजबूती से स्थापित कर सकता है।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उड़िया सिनेमा को अन्य उद्योगों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे ओडिशा की संस्कृति और परंपराओं में निहित अपनी अनूठी आवाज को खोजने और प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने फिल्म निर्माताओं को उड़िया समाज और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी मौलिक सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से जुड़ी संस्कृति, ओडिशा का समुद्री इतिहास, आदिवासी परंपराएं, चक्रवात और बाढ़ के दौरान लोगों का संघर्ष, ग्रामीण जीवन और महानदी तथा अन्य नदियों की नदी संस्कृति जैसे विषयों को ओडिया सिनेमा के लिए समृद्ध कहानी कहने के विषय के रूप में उजागर किया। ऐसे प्रामाणिक विषयों पर आधारित फिल्में दर्शकों से गहरा जुड़ाव बनाएंगी।

फिल्म निर्माण में पेशेवर कौशल विकास की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने ओडिशा में एक फिल्म प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना की भी घोषणा की।

फिल्म क्षेत्र की उपेक्षा के लिए पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए मोहन चरण मांझी ने कहा कि वर्तमान सरकार ओडिया पहचान और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वित्तीय बाधाएं उड़िया फिल्म उद्योग के विकास में रुकावट नहीं बनेंगी और सरकार राज्य में मजबूत फिल्म अवसंरचना का निर्माण करेगी।

उड़िया भाषा, साहित्य और संस्कृति मंत्री सूर्यबंशी सूरज ने कहा कि 2036 में ओडिशा के शताब्दी वर्ष के समारोहों में ओडिशा का फिल्म उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उड़िया फिल्म उद्योग की कई प्रमुख हस्तियां चर्चा में शामिल हुईं, जिनमें अनुभव मोहंती, अनु चौधरी, पुष्पा पांडा, हरिहर महापात्रा, पिंकी प्रधान और निर्माता सिद्धार्थ अग्रवाल शामिल थे। इस कार्यक्रम में अभिनेता से विधायक बने आकाश दास नायक, अभिनेता और विधायक सिद्धांत महापात्रा, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, फिल्म तकनीशियन और सांस्कृतिक हस्तियां भी उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री ने कलाकारों और फिल्म कार्यकर्ताओं के साथ उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की और उन्हें दीर्घकालिक समाधान और सरकारी सहायता का आश्वासन दिया।

--आईएएनएस

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