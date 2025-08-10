मनोरंजन

'ओडुम कुथिरा चादुम कुथिरा' का ट्रेलर रिलीज, कल्याणी प्रियदर्शन के लिए घोड़ा ढूंढते नजर आए फहद फासिल

Aug 10, 2025

चेन्नई, 10 अगस्त (आईएएनएस)। मलयालम सिनेमा के डायरेक्टर अल्ताफ सलीम की अगली फिल्म 'ओडुम कुथिरा चादुम कुथिरा' का ट्रेलर रविवार को रिलीज किया गया। यह फिल्म एक हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी है। इसमें फहद फासिल और कल्याणी प्रियदर्शन मुख्य भूमिका में हैं।

एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन ने सोशल मीडिया पर ट्रेलर का लिंक साझा किया और लिखा, "हमारा ट्रेलर आ गया है! जल्दी देखो! ये फिल्म ओणम के मौके पर 29 अगस्त को सिनेमाघरों में आएगी।"

ट्रेलर में दिखाया गया है कि कल्याणी प्रियदर्शन अपने दोस्त एबी, जिसका किरदार फहद फासिल निभाते दिख रहे हैं, को बताती है कि उसे एक सपना आया है जिसमें एक मोटा सफेद घोड़ा है। फिर एबी उस तरह का घोड़ा ढूंढ़ने की कोशिश करता है। इस पर उसके दोस्त कल्याणी को पूरी तरह से पागल बताते हैं और घोड़े को ढूंढने की कोशिश को रोकने की सलाह देते हैं। चूंकि एबी कल्याणी से बेइंतहा प्यार करता है, तो वह दोस्तों की सलाह को अनसुनी कर देता है। ट्रेलर में हल्की-फुल्की कॉमेडी और रोमांस है।

यह फिल्म निर्देशक अल्ताफ सलीम की दूसरी फिल्म है। उनकी पहली फिल्म 'नजंदुकलुदे नाट्टिल ओरिदावेला' है, जिसे समीक्षकों और दर्शकों ने काफी पसंद किया। इस फिल्म में निविन पॉली और ऐश्वर्या लक्ष्मी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। वहीं शांति कृष्णा, सिजू विल्सन, अहाना कृष्णा और शराफुद्दीन भी अहम किरदार में थे।

अल्ताफ सलीम ने पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि 'ओडुम कुथिरा चादुम कुथिरा' का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा केरल के एर्नाकुलम में शूट किया गया है, जबकि बाकी 30 प्रतिशत हिस्सा चेन्नई में फिल्माया गया।

फिल्म की सिनेमैटोग्राफी जिंटो जॉर्ज ने की है, जबकि संगीत जस्टिन वर्गीस ने दिया है। एडिटिंग की जिम्मेदारी सुन्दर नायक ने संभाली है। इनके अलावा, फिल्म का निर्माण अशिक उस्मान ने किया है।

फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2024 में शुरू हुई थी और अब 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

