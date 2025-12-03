Bharat Darshan Director : तिरुवीर और ऐश्वर्या राजेश की अपकमिंग फिल्म के टाइटल से उठा पर्दा, मेकर्स बोले- 'इसमें होगा इमोशंस का तूफान'

हैदराबाद: तेलुगु सिनेमा में इन दिनों नई कहानियों और नए चेहरों को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। दर्शक अब सिर्फ बड़े बजट या बड़े सितारों की फिल्मों पर ही नहीं, बल्कि अच्छी कहानी और दमदार प्रस्तुतिकरण वाली फिल्मों पर भी ध्यान दे रहे हैं। इसी बीच, निर्देशक भरत दर्शन की पहली फिल्म को लेकर उत्साह बन चुका है।

लंबे समय से 'प्रोडक्शन नंबर 2' के नाम से पहचानी जा रही इस फिल्म का अब आधिकारिक तौर पर टाइटल का खुलासा हो गया है; फिल्म का नाम 'ओ…! सुकुमारि' रखा गया है। यह नाम सामने आते ही फिल्म को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है।

फिल्म का नाम घोषित करते हुए निर्माण कंपनी गंगा एंटरटेनमेंट्स ने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा, ''एंटरटेनमेंट की चमक और इमोशंस के तूफान को महसूस करने के लिए हो जाए तैयार, क्योंकि फिल्म 'ओ…! सुकुमारि' आने वाली है। फिल्म में तिरुवीर और ऐश्वर्या राजेश लीड रोल में नजर आएंगे और इसका निर्देशन भरत दर्शन कर रहे हैं।''

फिल्म के मुख्य अभिनेता तिरुवीर ने 'द ग्रेट प्री वेडिंग शो' जैसी हिट फिल्म से दर्शकों का खूब ध्यान खींचा था। इस बार भी उनके किरदार को लेकर दर्शकों में काफी उम्मीदें हैं। वहीं अभिनेत्री ऐश्वर्या राजेश अपनी दमदार और सशक्त भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। वह इस साल की सफल फिल्म 'संक्रांतिकी वस्तुन्नम' में नजर आई थीं और अब 'ओ..! सुकुमारि' में उनका अलग अंदाज देखने को मिलने वाला है।

निर्देशक भरत दर्शन के लिए यह फिल्म बेहद खास है, क्योंकि यह उनका पहला निर्देशन है। अब तक फिल्म को 'प्रोडक्शन नंबर 2' कहा जा रहा था, लेकिन नाम घोषित होने के साथ ही फिल्म की पहचान और ज्यादा मजबूत हो गई है।

बताया जा रहा है 'ओ..! सुकुमारि' में हास्य और भावनाएं दोनों का मिश्रण देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि फिल्म की कहानी आम दर्शकों को आसानी से जोड़ लेगी, क्योंकि इसमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी सरल लेकिन प्रभावशाली घटनाएं दिखाई देने वाली हैं।

सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि फिल्म की शूटिंग 19 नवंबर को शुरू हो चुकी है। इसे तेलुगु के साथ-साथ तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज किया जाएगा।

--आईएएनएस