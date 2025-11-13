मनोरंजन

Nitish Bharadwaj Krishna : 'महाभारत के श्रीकृष्ण' ने शेयर किया अपनी प्रशंसक का दिल छू लेने वाला पत्र, नितीश भारद्वाज ने दिया धन्यवाद

फैन ने नितीश भारद्वाज को भेजा भावुक पत्र, श्रीकृष्ण का असर बताया जीवन बदलने वाला
Nov 13, 2025, 03:23 PM
नई दिल्ली: साल 1988 में आए टीवी शो महाभारत में श्रीकृष्ण का किरदार निभाकर एक्टर नितीश भारद्वाज ने घर-घर में पहचान बनाई थी। उनके उस किरदार को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया था और आज भी उसकी अमित छाप उनके दिलोदिमाग पर मौजूद है। आज भी उनके इसी किरदार की वजह से फैंस उन पर प्यार लुटाने का मौका नहीं छोड़ते।

नितीश भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फैन का हैंड रिटन नोट शेयर किया है, जिसमें फैन ने श्रीकृष्ण को अपने जीवन का सार बताया है।

नितीश भारद्वाज को पत्र लिखने वाली महिला अनेता एक टीचर हैं, जो बचपन से ही महाभारत में नितीश भारद्वाज के किरदार से काफी प्रभावित हैं। वे लिखती हैं कि बचपन से ही उन्होंने अपनी मां और नानी से भगवान राम और भगवान कृष्णा की कहानियां सुनी हैं, लेकिन आपके द्वारा निभाए गए भगवान श्री कृष्ण के किरदार ने मेरी जिंदगी बदल ली।

अनेता ने लिखा कि जब भी वे खुद को अकेला महसूस करती हैं, तो उनके द्वारा द्रौपदी के साथ किया गया प्रसंग अपनी मां या नानी को सुना देती हैं, जिससे उन्हें महसूस होता है कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ भी सखा या भाई के रूप में मौजूद हैं।

अनेता का पत्र दिल को छू जाने वाला है। नितीश भारद्वाज ने पत्र शेयर कर इतना सम्मान देने के लिए फैंस को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, "मैं अपने सभी प्रशंसकों का ऋणी हूं जिन्होंने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया और निश्चित रूप से मेरा किरदार कृष्ण, मेरे माता-पिता और मेरी मां भगवती के चरणों में विनम्र समर्पण है।

इससे पहले एक्टर ने अपनी ऑनस्क्रीन मां (एक्ट्रेस दया डोंगरे) के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक पोस्ट लिखा था। उन्होंने लिखा, "मेरी पहली फीचर फिल्म में मेरी प्यारी मां बनी दया मावशी का निधन हो गया। मैं अपनी दूसरी मां के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं, जो हमेशा मेरा हालचाल जानने के लिए संपर्क में रहती थीं। वे पर्दे पर भले ही अतार्किक भूमिका में रहीं, लेकिन असल में वे मन से बहुत कोमल थीं और मेरे लिए हमेशा अपने हाथों से खाना बनाकर लाती थीं। मुझे बस उनको ये बताना होता था कि मेरा क्या खाने का मन है और वे अगले दिन वही बनाकर लाती थीं।"

बता दें नितीश भारद्वाज और दया डोंगरे ने 1987 में रिलीज हुई मराठी फिल्म 'खट्याल सासु नथल सून' में एक साथ काम किया था। एक्ट्रेस ने फिल्म में नीतीश की मां का रोल निभाया था।

--आईएएनएस

 

 

