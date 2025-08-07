मनोरंजन

Hindi Movie 2025: अनुराग कश्यप की 'निशानची' का नया पोस्टर आउट, इस दिन रिलीज होगा टीजर

अनुराग कश्यप की एक्शन-ड्रामा 'निशानची' का टीजर 8 अगस्त को होगा रिलीज
Aug 07, 2025, 12:28 PM
अनुराग कश्यप की 'निशानची' का नया पोस्टर आउट, इस दिन रिलीज होगा टीजर

मुंबई: फेमस डायरेक्टर अनुराग कश्यप की आने वाली फिल्म 'निशानची' की पहली झलक से ही दर्शकों को इसका इंतजार था कि कब इसका टीजर या ट्रेलर आएगा। अब फैंस को खुशखबरी देते हुए मेकर्स ने इसका नया पोस्टर जारी कर टीजर रिलीज की तारीख बता दी है।

मेकर्स ने फिल्म 'निशानची' का नया पोस्टर इंस्टाग्राम पर जारी किया है, जिसमें यह धमाकेदार ऐलान किया गया है कि फिल्म का टीजर कल, 8 अगस्त को रिलीज होगा। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "आज पोस्टर और कल मिलेगी पहली झलक। स्टाइल भी होगा और डायलॉगबाजी भी, टीजर कल आएगा।"

यह पोस्टर देसी सिनेमा की पूरी झलक दिखाता है। यह बोल्ड है और मिली-जुली भावनाओं को पर्दे पर दर्शाता है। यह एक ऐसी कहानी का वादा करता है जहां प्यार, बदला और किस्मत आपस में कहीं टकराते हैं। बताया जा रहा है कि एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी का तड़का लगाकर पेश की गई इस फिल्म में दो भाइयों की कहानी है, जो दिखने में एक से हैं, लेकिन उनकी सोच और जिंदगी के रास्ते एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। आगे चलकर उनके लिए गए फैसले ही उनके भाग्य को तय करते हैं।

इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन और हंसी से भरपूर पल होंगे। ऐश्वर्य ठाकरे इसके जरिए एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। इसमें वह एक दमदार डबल रोल में दिखेंगे। उनके साथ वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा भी हैं।

जार पिक्चर्स के बैनर तले अजय राय और रंजन सिंह द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म 'निशानची' को 'फ्लिप फिल्म्स' के साथ मिलकर बनाया गया है। फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है और इसकी कहानी प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने लिखी है।

यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।

 

