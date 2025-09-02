मनोरंजन

Nirupama Sarangthem Miss Universe India: मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की फोर्थ रनर-अप निरुपमा ने एन बीरेन सिंह से की मुलाकात

निरुपमा सारंगथेम ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में फोर्थ रनर-अप का खिताब जीता
Sep 02, 2025, 12:46 PM
मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की फोर्थ रनर-अप निरुपमा ने एन बीरेन सिंह से की मुलाकात

 

इम्फाल:  मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 प्रतियोगिता की फोर्थ रनर-अप बनीं निरुपमा सारंगथेम ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की।

इस मुलाकात के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने निरुपमा को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

एन. बीरेन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा, "मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में फोर्थ रनर-अप रहीं मणिपुर की बेटी सारंगथेम निरुपमा ने मेरे निवास पर भेंट की। उन्होंने इस प्रतिष्ठित मंच पर अपनी प्रतिभा के दम पर न सिर्फ खुद को साबित किया, बल्कि मणिपुर की सुंदरता, संस्कृति और आत्मा को भी राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।"

एक छोटे से राज्य की बेटी ने देश की सबसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता में अपने हुनर, आत्मविश्वास और संस्कृति की छाप छोड़ी है।

मणिपुर की सारंगथेम निरुपमा ने 19 अगस्त को प्रतिष्ठित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 सौंदर्य प्रतियोगिता में चौथा रनर-अप का खिताब हासिल कर इतिहास रच दिया था।

निरुपमा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 प्रतियोगिता में मिस पॉपुलर का खिताब भी जीता था, जिससे उन्हें सीधे शीर्ष 20 में प्रवेश मिला था।

महिलाओं, बच्चों और शांति के लिए आवाज उठाने के कारण साइबर उत्पीड़न से बचने वाली निरुपमा की मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की उपलब्धि उनके समर्पण, कड़ी मेहनत और साहस का एक शक्तिशाली प्रमाण है।

राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पहले, निरुपमा सनसिल्क मेगा मिस नॉर्थईस्ट 2023 के 19वें संस्करण की खिताब विजेताओं में से एक थीं।

 

 

