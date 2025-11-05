Nirahua vs Khesari Lal Yadav : मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं पर हिंदुओं का अपमान नहीं करूंगा सहन: निरहुआ

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता और भोजपुरी एक्टर निरहुआ (दिनेश लाल यादव) और छपरा से राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच निरहुआ ने बिहार में अपनी एक जनसभा का वीडियो पोस्ट किया है और धर्म का अपमान करने वालों के लिए दो टूक बात कही है।

निरहुआ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें वे हजारों लोगों के सामने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। वीडियो में निरहुआ हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और हजारों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए बेताब दिख रही है। निरहुआ ने वीडियो के साथ लिखा, "मैं यादव हूं, सनातनी हिंदू। मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं, लेकिन मैं अपने धर्म का अपमान न ही सहन करूंगा और न ही चुप रहूंगा। जय श्री राम।"

दरअसल, निरहुआ और खेसारी लाल यादव के बीच धर्म और असली यादव होने की लड़ाई चल रही है। खेसारी ने राम मंदिर पर सवाल उठाते हुए अस्पताल और फैक्ट्री बनाने की बात कही थी। इस बयान पर नाराजगी जताते हुए निरहुआ ने कहा था कि खेसारी, यादव नहीं, यदुमुल्ला है। जो असली कृष्णवंशी होता है, वो राम का विरोध नहीं कर सकता।

इस बयान का समर्थन सिंगर पवन सिंह और सांसद मनोज तिवारी ने भी किया था। पवन सिंह ने कहा था कि खेसारी मंच से कुछ भी बोलते रहते हैं, जबकि मनोज तिवारी का कहना था कि चुनाव के समय खेसारी को सोच-समझकर बोलना चाहिए।

लगे हाथ खेसारी लाल ने भी मनोज तिवारी और निरहुआ के बयानों का पलटवार कर दिया था। उन्होंने निरहुआ का नाम लेकर मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनके लिए कोई भी जाति या धर्म मायने नहीं रखता है, क्योंकि मुसलमान भी इसी देश का हिस्सा हैं। निरहुआ ये भूल गए हैं कि उन्होंने खुद फिल्मों में मुसलमान का किरदार निभाया है।

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी और दूसरे चरण के चुनाव 11 नवंबर को होंगे और परिणाम 14 नवंबर को आएंगे।

