Salman Khan Shooting : सलमान खान पर लेट-लतीफी के आरोपों पर निखिल द्विवेदी ने कहा- उनके प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठाना गलत

मुंबई: हाल ही में फिल्म 'सिकंदर' के निर्देशक ए.आर. मुरुगदोस ने अभिनेता सलमान खान पर सेट पर देर से पहुंचने को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि सलमान की देर से आने की आदत के कारण फिल्म की शूटिंग में दिक्कतें आई थीं। उनके इस बयान ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। इसी बीच सलमान खान के साथ 'दबंग 3' जैसी बड़ी फिल्म में निर्माता के तौर पर जुड़े निखिल द्विवेदी ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात खुलकर रखी है।

निखिल द्विवेदी ने मुरुगदोस के आरोपों का जवाब देते हुए आईएएनएस से कहा, ''सलमान खान पिछले 10 से 15 सालों से लगातार ईद पर फिल्में रिलीज कर रहे हैं, और यह तभी संभव हो सकता है जब वे समय पर शूटिंग पूरी करें। अगर सलमान सेट पर समय नहीं देते या सही से शूटिंग नहीं करते, तो क्या उनकी फिल्में हर साल तय समय पर रिलीज हो पातीं? उनकी टाइमिंग और शूटिंग शेड्यूल को लेकर जो बातें फैलाई जा रही हैं, वो एकतरफा और अधूरी हैं।''

निखिल ने सवाल उठाया कि क्या केवल सुबह 9 बजे सेट पर पहुंचना ही एक कलाकार की मेहनत का पैमाना है? उन्होंने कहा, ''किसी भी कलाकार के लिए यह जरूरी नहीं कि वह कितने बजे आता है, बल्कि यह जरूरी है कि वह काम को कितनी ईमानदारी से करता है और फिल्म को तय समय पर पूरा करता है। सलमान एक फिल्म के लिए 120 से 180 दिन तक लगातार शूटिंग करते हैं और साथ ही वह 'बिग बॉस' जैसे टीवी शो को भी समय देते हैं। इसके अलावा, वह अपने सभी कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं।''

उन्होंने कहा, ''सलमान खान कभी अपनी सफाई नहीं देते और शायद यही वजह है कि लोग उन पर उंगली उठाना आसान समझते हैं। सलमान को लेकर ये धारणा बन गई है कि वह गैर-जिम्मेदार हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है।''

उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि 'दबंग 3' की शूटिंग के दौरान सलमान ने कभी किसी भी तरह की कोई खास मांग नहीं की और जो भी सुविधाएं मिलीं, उनमें काम किया। वे इतने सहज हैं कि शूटिंग के लिए जो भी गाड़ी या सुविधा मिलती है, उसी में बिना किसी शिकायत किए चले जाते थे।

निखिल का मानना है कि एक कलाकार को अपनी सुविधा के हिसाब से शूटिंग का समय चुनने का हक होना चाहिए। अगर कोई कलाकार दोपहर 2 बजे काम करना पसंद करता है, तो यह उसका व्यक्तिगत निर्णय है, जिसे गलत नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को जबरदस्ती बड़ा बना दिया गया है, जबकि सलमान की अब तक की मेहनत और काम को देखकर यह साफ है कि वे अपने काम को लेकर पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, निखिल द्विवेदी ने इन दिनों अपनी फिल्म 'बंदर' को लेकर भी चर्चा की, जो हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई और जिसे दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली। इस फिल्म को अनुराग कश्यप ने निर्देशित किया है और इसमें बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म के लेखक सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी हैं।

'बंदर' को लेकर निखिल ने कहा, ''कुछ लोग इसे विवादास्पद कह रहे हैं, लेकिन मेरे मुताबिक यह फिल्म दर्शकों को सोचने और बहस करने के लिए मजबूर कर देगी। कभी-कभी फिल्में हमें कुछ ऐसे मुद्दों से रूबरू कराती हैं जिन पर हमें बात करने की जरूरत होती है, और 'बंदर' ठीक वैसी ही एक फिल्म है।''