Bhojpuri Actress : भोजपुरी अभिनेत्री निधि ने साझा किया नया वीडियो, पति यश कुमार के साथ मस्ती

Sep 17, 2025, 07:24 PM
भोजपुरी अभिनेत्री निधि ने साझा किया नया वीडियो, पति यश कुमार के साथ मस्ती

मुंबई: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री निधि झा और उनके पति अभिनेता यश कुमार अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। निधि ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया।

निधि ने अपने इंस्टाग्राम पर एक हास्य वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह अपने पति यश कुमार के साथ मस्ती भरे अंदाज में सोशल मीडिया वायरल रील में लीप-सिंग करती दिख रही हैं।

वीडियो में निधि बिना मेकअप के नजर आ रही हैं, जिसमें उनकी नेचुरल सुंदरता साफ झलक रही है। उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटेड कुर्ती पहनी हुई है, जो उनकी स्टाइलिश और ट्रेडिशनल लुक को बखूबी दर्शा रही है। खुले बाल उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहे हैं। वहीं, यश कुमार ने ब्लैक कलर का कुर्ता पहना हुआ है।

निधि ने इस वीडियो के साथ एक मजेदार कैप्शन भी लिखा, "थोड़ा मानसिक संतुलन हिल गया है।"

फैंस को दोनों का हास्य अंदाज बेहद पसंद आ रहा है। वह कमेंट सेक्शन में कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

खास बात यह है कि यश ने भी अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो को शेयर किया।

निधि और यश न केवल भोजपुरी सिनेमा में अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनकी सक्रियता फैंस के बीच उत्साह बनाए रखती है।

निधि और यश ने एक-दूसरे को लंबे समय से डेट करने के बाद साल 2023 में शादी की थी और डेढ़ साल बाद 30 अप्रैल 2024 को बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम शिवाय रखा।

बता दें कि निधि के पति यश भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह के एक्स हसबैंड हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो निधि की हालिया रिलीज फिल्में 'जान' और 'तबाही' हैं। वहीं, 'ट्रक ड्राइवर 3', 'प्यार की कीमत', और 'नर्सिंह' जैसी फिल्में अभी रिलीज के लिए तैयार हैं।

 

 

