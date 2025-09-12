मनोरंजन

Nia Sharma Goa Trip : निया शर्मा की सबसे छोटी गोवा ट्रिप, दिन में तीन बार चेंज की ड्रेस

निया शर्मा ने गोवा ट्रिप की मजेदार झलक सोशल मीडिया पर साझा की
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 12, 2025, 11:57 AM
निया शर्मा की सबसे छोटी गोवा ट्रिप, दिन में तीन बार चेंज की ड्रेस

मुंबई: टेलीविजन इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा निया शर्मा अक्सर अपनी बोल्डनेस को लेकर प्रशंसकों के बीच सुर्खियों में छाई रहती हैं। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर अपनी हालिया गोवा यात्रा की मजेदार झलक पोस्ट की।

निया ने इंस्टाग्राम पर अपनी छोटी-सी गोवा ट्रिप की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "अब तक की सबसे छोटी गोवा ट्रिप! 24 घंटे में ही वापस आ गई। अब तो घर ही अच्छा लगने लगा है।"

एक वीडियो में अभिनेत्री ने मजाकिया अंदाज में बताया कि वह सुबह सबसे बड़ा ब्लैक कॉफी मग लेती हैं, और फिर उन्होंने कैमरे में छोटा सा मग दिखाया और हंसते हुए कहा, "वेंटी।"

दूसरे वीडियो में निया गोवा की सड़कों पर टहलती नजर आ रही हैं, जहां उन्होंने बताया कि वह दिन में तीन बार कपड़े बदल चुकी हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताते हुए कहा, "मैं गोवा की सड़कों पर चल रही थी और हर बार नई ड्रेस दिखी तो बस बदलती चली गई।"

निया अक्सर अपने फैशन सेंस और ट्रेंडी लुक को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं।

इससे पहले उन्होंने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन में दो तस्वीरें पोस्ट की थीं। इन तस्वीरों में वह ऑल-ब्लैक गेटअप में नजर आ रही थी, जो उनकी बोल्ड और स्टाइलिश पर्सनैलिटी को उभार रहा था।

तस्वीरों मे अभिनेत्री ने ब्लैक टॉप के साथ स्टाइलिश काले चश्मे पहने थे, जिसमें वह हल्की-सी मुस्कान के साथ सेल्फी लेती दिख रही थीं। वहीं, दूसरी तस्वीर में निया ने अपनी सैंडल की झलक दिखाई।

निया हाल ही में 'लाफ्टर शेफ्स फन अनलिमिटेड' में नजर आई थीं, जिसमें उनके साथ कृष्णा अभिषेक, राहुल वैद्य, करण कुंद्रा, अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, रीम शेख, सुदेश लहरी, एल्विश यादव, रुबीना दिलैक, अली गोनी और कश्मीरा शाह जैसे सितारे शामिल थे। शो में भारती सिंह और शेफ हरपाल सिंह सोखी जज थे।

निया के करियर पर नजर डालें तो, उन्होंने अभिनय की शुरुआत साल 2010 में आए शो 'काली- एक अग्निपरीक्षा' से की थी। इसके बाद वह 'एक हजारों में मेरी बहना है' में नजर आई थीं, जिसके बाद उन्हें घर-घर में अच्छी पहचान मिली थी। फिर, निया 'जमाई राजा' और 'नागिन' जैसे शोज में नजर आई थीं।

 

 

Fashion StyleGoa TripTV industryNia SharmaLaughter Chefs Fun Unlimitedsocial media postBold Actress

Related posts

Loading...

More from author

Loading...