Netflix New Releases : ओटीटी पर ये फिल्में और सीरीज देंगी सस्पेंस थ्रिलर से लेकर डार्क कॉमेडी तक का मजा

मुंबई: ओटीटी प्लेटफॉर्म इन दिनों दर्शकों के लिए एक तरह का मनोरंजन का खजाना बन गया है। हर हफ्ते नई फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं। अगर आप रोमांच पसंद करते हों, या फिर डरावनी कहानी, यहां हर तरह का कंटेंट मौजूद है।

बात करें अगर नेटफ्लिक्स की, तो इस बार वह दर्शकों के लिए कुछ खास लेकर आया है। इस हफ्ते प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग जॉनर की फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं।

इडली कढ़ाई: साउथ स्टार धनुष की फिल्म 'इडली कढ़ाई' एक सादगी भरी और जमीन से जुड़ी कहानी प्रस्तुत करती है। फिल्म की कहानी एक पढ़े-लिखे व्यक्ति की है, जो आरामदायक नौकरी छोड़कर अपने गांव में इडली की दुकान खोलने का फैसला करता है। धनुष ने इस फिल्म में अपने अभिनय से कहानी को असरदार बना दिया है। यह फिल्म न सिर्फ दिल को छूती है, बल्कि यह दिखाती है कि सपनों का पीछा करना और उसके लिए जोखिम उठाना कितना जरूरी है। दर्शक इसे देखकर गांव की सादगी और अपने काम में संतोष पाने की भावना का अनुभव कर सकते हैं।

ह्यूमन इन द लूप: यह फिल्म एक अलग विषय पर आधारित है। यह झारखंड की एक आदिवासी महिला की कहानी है, जो तलाक के बाद अपने बच्चों की कस्टडी पाने के लिए एक डेटा एनोटेटर के रूप में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सेंटर में नौकरी करती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे तकनीक और आधुनिकता के बीच व्यक्ति अपने भीतर छिपे सवालों का सामना करता है। इसमें मजदूरी, मातृत्व, सांस्कृतिक पहचान और ग्रामीण जीवन जैसे वास्तविक मुद्दों को बहुत ही गहराई से पेश किया गया है।

माय सिस्टर्स हसबैंड: यह एक घरेलू ड्रामा सीरीज है, जो परिवार और रिश्तों की नाजुकता को बखूबी दिखाती है। यह कहानी एक नई शादीशुदा महिला की है, जिसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती है। लेकिन उसकी छोटी बहन के उनके साथ रहने आने से परिस्थितियां बदल जाती हैं। कहानी में ट्विस्ट और इमोशनल पल इतने अच्छे से बुने गए हैं कि दर्शक पूरी तरह से इसमें डूब जाते हैं। यह सीरीज रिश्तों की जटिलताओं और भावनाओं को बड़े ही सरल और दिलचस्प तरीके से पेश करती है।

एक चतुर नार: यह एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है, जो एक झुग्गी बस्ती में रहने वाली लड़की की कहानी बताती है। इसमें लड़की को एक ऐसे ब्रोकर का खोया हुआ मोबाइल फोन मिलता है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। वह उसे ब्लैकमेल करने का फैसला करती है। इसके बाद कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आते हैं और दर्शक हंसी, डर और रोमांच के मिश्रण का अनुभव करते हैं। फिल्म की डार्क ह्यूमर और रोमांचक सस्पेंस इसे अलग और मनोरंजक बनाते हैं।

बारामूला: यह फिल्म कश्मीर में बच्चों के रहस्यमय गुमशुदा होने के मामलों की जांच करने वाले एक अधिकारी की कहानी पर आधारित है। यह कहानी एक साधारण क्राइम इन्वेस्टिगेशन से शुरू होती है, लेकिन जल्दी ही इसमें खतरनाक मोड़ और रहस्य जुड़ जाते हैं। फिल्म में सामाजिक मुद्दे, थ्रिलर और हॉरर सीन्स दर्शकों को पूरी तरह बांधकर रखती हैं।

