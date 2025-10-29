मनोरंजन

Nehal Chudasama Bigg Boss : नेहल चुडासमा ने अमाल मलिक को कहा 'दोहरे चेहरे वाला'

नेहल चुडासमा का आरोप—अमाल मलिक हैं दोहरे चेहरे वाले, बिग बॉस 19 से हुईं बाहर
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 29, 2025, 08:42 AM
बिग बॉस 19: नेहल चुडासमा ने अमाल मलिक को कहा 'दोहरे चेहरे वाला'

मुंबई: हाल ही में ‘बिग बॉस 19’ के घर से बाहर हुईं नेहल चुडासमा ने अपने साथी कंटेस्टेंट अमाल मलिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अमाल मलिक को 'दोहरे चेहरे वाला' बताया है।

आईएएनएस को दिए विशेष इंटरव्यू में नेहल ने शो के दौरान संगीतकार-गायक अमाल मलिक के बारे में की गई अपनी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी। बिग बॉस हाउस में रहते हुए उन्हें लगा था कि अमाल दोहरे व्यक्तित्व के इंसान हैं।

मॉडल और अभिनेत्री नेहल चुडासमा से जब पूछा गया कि क्या ‘बिग बॉस 19’ के घर से बाहर निकलने के बाद अमाल मलिक के बारे में उनकी राय बदल गई है, तो नेहल ने कहा, "मेरी राय लगभग वैसी ही है। घर के अंदर मैंने जो देखा, वह उनके स्वभाव को दर्शाता है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, जिससे मुझे इसके विपरीत सोचने पर मजबूर होना पड़े।"

शो में अपने सफर पर विचार करते हुए, नेहल ने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि घर के अंदर उनके रिश्ते इतने चर्चित हो जाएंगे। नेहल ने कहा, "बिल्कुल नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे निजी रिश्तों को इतना अटेंशन मिलेगा। अंदर जो कुछ भी हुआ वह स्वाभाविक था, कैमरों के लिए कुछ भी नहीं था।"

जब उनसे इस दावे के बारे में पूछा गया कि बसीर अली के साथ उनके रिश्ते ने बशीर के खेल को प्रभावित किया, तो नेहल चुडासमा ने कहा, "सच कहूं तो, मुझे नहीं लगता कि मेरी मौजूदगी ने उनका ध्यान भटकाया। हम दोनों ने अपना-अपना गेम खेला। लोगों को धारणाएं बनाना पसंद है, लेकिन हम अपनी प्राथमिकताएं अच्छी तरह जानते थे।"

‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड के वार में प्रणित मोरे, गौरव खन्ना, नेहल चुडासमा और बशीर अली को नॉमिनेट किया गया था। प्रणित और गौरव घर में अपनी जगह पक्की करने में कामयाब रहे, वहीं नेहल और बशीर को कम वोट मिलने के चलते शो से बाहर का रास्ता दिखाया गया।

'वीकेंड का वार' एपिसोड के दौरान होस्ट सलमान खान ने शो से उनके बाहर होने की घोषणा की।

--आईएएनएस

 

 

Salman Khan showIndian TelevisionBB19 EliminationsReality TV DramaAmal MallikBigg Boss 19Nehal Chudasama

Related posts

Loading...

More from author

Loading...