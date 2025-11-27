मनोरंजन

Neha Singh Rathore News : नेहा सिंह राठौर ने गिरफ्तारी की चर्चाओं को बताया अफवाह, कहा- 'मैं लखनऊ में हूं, पुलिस ने कोई नोटिस नहीं दिया'

नेहा सिंह राठौर ने यूपी पुलिस की रेड, गिरफ्तारी और नोटिस की खबरों को बताया अफ़वाह
Nov 28, 2025, 04:53 PM
नेहा सिंह राठौर ने गिरफ्तारी की चर्चाओं को बताया अफवाह, कहा- 'मैं लखनऊ में हूं, पुलिस ने कोई नोटिस नहीं दिया'

लखनऊ: लोक गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया और कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस उनकी तलाश कर रही है, विभिन्न जिलों में रेड की जा रही है और उनके घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। लेकिन, इन तमाम दावों को नेहा सिंह राठौर ने महज अफवाह करार दिया।

आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि न तो वे फरार हैं, न उन्हें किसी भी पुलिस अधिकारी ने कोई नोटिस दिया है, और न ही उनके दरवाजे पर कोई नोटिस चस्पा है।

यह पूछे जाने पर कि उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए रेड कर रही है, इस पर नेहा सिंह राठौर ने जवाब में कहा, ''यह एफआईआर, मुझे लगता है, जून के महीने में फाइल की गई थी और यह पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से जुड़ी थी। उस घटना के सिलसिले में मेरे खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था। हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट फाइल की गई थी, लंका पुलिस स्टेशन में लगभग 300-400 कंप्लेंट फाइल की गई थीं।''

उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं पता कि अचानक सोशल मीडिया और मीडिया में, कई अखबारों में यह रिपोर्ट क्यों आने लगी कि 11 मुल्कों की पुलिस नेहा सिंह राठौर की तलाश कर रही है, जगह-जगह पर वो भागती फिर रही है, वो फरार है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं कि ये सब एक अफवाह है, मैं इसका खंडन करती हूं। मैं लखनऊ में अपने घर पर हूं और पूरी तरह सुरक्षित हूं। पुलिस की ओर से मुझे अब तक कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है। अगर पुलिस नोटिस लेकर आती है, तो मैं उसको रिसीव करने के लिए घर पर मिलूंगी।''

नेहा का यह बयान उन खबरों से जुड़ा है, जिनमें दावा किया गया कि वाराणसी पुलिस ने उनके फ्लैट पर नोटिस चस्पा किया है और वे लगातार पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए स्थान बदल रही हैं। सोशल मीडिया पर इस मामले से जुड़ी कई पोस्ट वायरल हो रहे थे, जिसमें दावे तक किए जा रहे थे कि कई राज्यों की पुलिस उनकी तलाश में है।

इंटरव्यू में नेहा सिंह राठौर ने आगे कहा, "मैं बता रही हूं कि यह पूरी तरह से झूठ है। मुझे कोई नोटिस ही नहीं मिला है। यह दावा कि मुझे नोटिस दिया गया था, बिल्कुल झूठ है। एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें दिख रहा है कि किसी ने मेरे दरवाजे पर नोटिस चिपका दिया है। आप खुद देख सकते हैं, मेरे दरवाजे पर किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं है। और जब मैं यहीं हूं, तो दरवाजे पर नोटिस चिपकाने की क्या जरूरत है? आप आकर सीधे मुझे दे सकते हैं। मुझे कोई नोटिस ही नहीं मिला है।''

--आईएएनएस

 

 

