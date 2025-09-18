Neha Kakkar Video : नेहा कक्कड़ का धमाकेदार वीडियो, 'बोल कफ्फारा' गाने पर बिखेरा जादू

मुंबई: मशहूर गायिका नेहा कक्कड़ अक्सर अपने गानों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। उन्होंने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह गजब के एक्सप्रेशन दे रही हैं।

नेहा ने इंस्टाग्राम पर एक क्लिप शेयर किया, जिसमें वह आगामी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' के सॉन्ग 'बोल कफ्फारा क्या होगा' पर लिप-सिंक करती हुई कमाल के फेशियल इमोशन्स दिखा रही हैं।

वीडियो में नेहा का लुक कमाल का है। उन्होंने ब्राउन शेड का इंडो-वेस्टर्न ड्रेस पहना है, जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का शानदार मेल है। मिनिमल मेकअप के साथ चेहरे पर नेचुरल ग्लो छाया हुआ है। कानों में बड़े-बड़े झुमके, माथे पर चमकदार बिंदी, नाक में स्टाइलिश नोज पिन और हाथों में सफेद रंग के भारी-भरकम कंगन उन्हें परफेक्ट लुक दे रहे हैं।

नेहा ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "बोल कफ्फारा क्या होगा।"

नेहा के एक्सप्रेशन्स इतने कमाल के हैं, जैसे गाना उनके दिल से निकल रहा हो। फैंस कमेंट्स में लिख रहे हैं, "नेहा दीदी, आपकी स्माइल ही कफ्फारा है।" कई यूजर्स ने लिखा, "यह वीडियो बार-बार देखने लायक है।"

अब बात करें गाने की तो 'बोल कफ्फारा क्या होगा' फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' का है, जो खुद नेहा कक्कड़ और फरहान साबरी ने मिलकर गाया है। गाने में नेहा की सॉफ्ट वोकल्स और फरहान का एनर्जेटिक टच दिल को छू रहे हैं।

इस गाने में स्क्रीन पर पंजाबी ब्यूटी सोनम बाजवा जबरदस्त डांस करती हुई दिखती हैं, तो अभिनेता हर्षवर्धन 'दीवाना' बने किरदार में भावुक नजर आ रहे हैं।

म्यूजिक के पीछे भी दमदार टीम है। गाने के कंपोजर्स डीजे चेतस और लिजो जॉर्ज हैं। लिरिक्स असिम रजा और समीर अंजान ने इतनी गहराई से बुने हैं कि हर लाइन सीधे दिल में उतर जाती है।

फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' 21 अक्टूबर को पूरे देश के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस रोमांटिक ड्रामा में हर्षवर्धन और सोनम बाजवा पहली बार साथ में स्क्रीन पर नजर आएंगे।