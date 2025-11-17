Neetu Chandra : नीतू चंद्रा के राजनीतिक बयानों पर आयोग ने जताई नाराजगी, बिहार चुनाव ब्रांड एंबेसडर की भूमिका से हटाया गया

पटना: चुनाव आयोग ने अभिनेत्री नीतू चंद्रा को बिहार चुनाव ब्रांड एंबेसडर की भूमिका से हटा दिया है। यह खबर राज्य में काफी चर्चा में है, क्योंकि नीतू चंद्रा को मतदाता जागरूकता अभियान का चेहरा बनाया गया था। इस कदम के पीछे चुनाव आयोग की नीतियों का उल्लंघन करना है।

दरअसल, किसी भी ऐसी भूमिका में रहने वाला व्यक्ति राजनीतिक मामलों में निष्पक्ष और तटस्थ रहना चाहिए, लेकिन नीतू चंद्रा ने चुनाव के दौरान और उसके बाद कई बार राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय दी।

चुनाव आयोग का नोटिस बिहार के निर्वाचन विभाग की ओर से जारी किया गया है। इस नोटिस में साफ कहा गया है कि नीतू चंद्रा को उनकी वर्तमान भूमिका से तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है।

नोटिस में बताया गया है कि चुनाव आयोग के अनुमोदन से गठित राज्य स्वीप आइकॉन के रूप में नीतू चंद्रा को इस भूमिका में राजनीतिक टिप्पणी, राजनीतिक गतिविधियों या चुनाव प्रक्रिया से जुड़े किसी भी तरह के पक्षपातपूर्ण व्यवहार से बचना था। लेकिन नीतू चंद्रा ने मीडिया और सोशल मीडिया पर राजनीतिक विषयों पर अपनी राय व्यक्त की, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लग सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उनकी यह भूमिका समाप्त कर दी।

गौरतलब है कि नीतू चंद्रा ने चुनाव के दौरान कई बार एनडीए सरकार की तारीफ की। उनकी राजनीतिक टिप्पणियां सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुईं और विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाए।

उन्होंने सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं को बधाई देने वाले पोस्ट भी किए, लेकिन बाद में इन्हें हटा लिया। इससे चुनाव आयोग की संवेदनशीलता बढ़ गई और उन्होंने कार्रवाई का रास्ता अपनाया।

नीतू चंद्रा ने अभिनय करियर की शुरुआत 2005 में रिलीज हुई फिल्म 'गरम मसाला' से की। इस हिंदी फिल्म में उन्होंने एयरहोस्टेस स्वीटी की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने 2006 में तेलुगु फिल्म 'गोदावरी' में काम किया। वह मधुर भंडारकर, दिबाकर बनर्जी, राहुल ढोलकिया, अश्विनी धीर और विक्रम जैसे निर्देशकों की फिल्मों में भी नजर आई।

2009 में उनकी तमिल फिल्म 'यावरुम नालम' काफी सफल रही। 2011 में उन्होंने भोजपुरी फिल्म 'देसवा' में काम किया, जिसका निर्माण भी उन्होंने किया था। इसके अलावा, वह ग्रीक फिल्म 'होम स्वीट होम' का भी हिस्सा रहीं। इसमें उन्होंने एक भारतीय लड़की की भूमिका निभाई। इस फिल्म के लिए उन्हें ग्रीक भाषा सीखनी पड़ी और खुद ही डबिंग भी की।

उन्होंने हॉलीवुड में किस्मत आजमाई और शो 'गाउन एंड आउट इन बेवर्ली हिल्स' में नजर आईं। 2021 में उन्होंने महिला-केंद्रित मार्शल आर्ट फिल्म 'नेवर बैक डाउन: रिवॉल्ट' में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है।

--आईएएनएस