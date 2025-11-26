Neetu Chandra Interview : धर्मेंद्र जी लीजेंड हैं जिन्हें कभी भूला नहीं जा सकता: नीतू चंद्रा

गोवा: गरम मसाला और 13बी जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में पहचान बनाने वाली नीतू चंद्रा अब फिल्म प्रोड्यूसर बन चुकी हैं।

एक्ट्रेस बीते काफी समय से अपनी क्षेत्रीय फिल्म 'छठ' को प्रमोट कर रही हैं। उनकी फिल्म 'छठ' को आईएफएफआई में प्रदर्शित किया गया है। अब एनएफडीसी के मंच पर उन्होंने अपनी फिल्म को लेकर खुलकर बात की और अभिनेता धर्मेंद्र देओल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे अभिनेता कभी दुनिया छोड़कर नहीं जाते हैं।

दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र देओल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नीतू चंद्रा काफी इमोशनल नजर आई। उन्होंने कहा, "धर्मेंद्र जी लीजेंड हैं जिन्हें कभी भूला नहीं जा सकता है। हम लोगों के लिए वे प्रेरणा हैं क्योंकि उनकी फिल्में ही देखकर हम बड़े हुए हैं। ऐसे कलाकार कभी दुनिया को छोड़कर नहीं जाते हैं, बल्कि अपनी फिल्मों और काम से वे हमेशा हमारे बीच रहते हैं, भगवान उनकी आत्मा की शांति दें।"

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी एनएफडीसी पर बात करते हुए नीतू चंद्रा ने कहा कि एक प्रोड्यूसर के तौर पर मैं कह सकती हूं कि ये ऐसे प्लेटफॉर्म हम जैसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यहां हमारी फिल्मों को पहचान मिलती है। मैं यहां बिहार की एकलौती फिल्म "छठ' को रिप्रेंजेंट कर गर्व महसूस कर रही हूं।

उन्होंने आगे कहा कि आईएफएफआई जैसे मंच भारतीय फिल्मों और क्षेत्रीय फिल्मों के बीच महत्वपूर्ण पुल की तरह काम करते हैं। यहां क्षेत्रीय त्योहारों पर बनी फिल्मों को भी तवज्जों दी जाती है, इसके लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद कहती हूं, जो हिंदी सिनेमा के साथ-साथ क्षेत्रीय फिल्मों को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है।

अपनी फिल्म 'छठ' पर बात करते हुए नीतू चंद्रा ने बताया कि छठ सिर्फ त्योहार नहीं है, बल्कि ये उत्सव है। अपनी फिल्मों में हमने छठ के उत्सव को परिवार से जोड़कर दिखाया है। फिल्म में चाचा और भतीजे के पारिवारिक विवाद के साथ छठ के महत्व को पर्दे पर दिखाने की कोशिश की है। बता दें कि नीतू चंद्रा के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'छठ' 24 अक्टूबर 2025 को वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म में निधि चौहान, अलका याग्निक और शारदा सिन्हा के शानदार और इमोशनल कर देने वाले गीत भी शामिल हैं।

--आईएएनएस