मनोरंजन

Neena Gupta : नीना गुप्ता को पसंद आए केंद्रीय मंत्री के विचार, बोलीं-वरिष्ठ नागरिकोंं को बूढ़ा नहीं जेन जी प्लस कहें

नीना गुप्ता ने वरिष्ठों के लिए ‘जेन जी प्लस’ पहचान अपनाने की अपील की
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 13, 2025, 07:15 AM
नीना गुप्ता को पसंद आए केंद्रीय मंत्री के विचार, बोलीं-वरिष्ठ नागरिकोंं को बूढ़ा नहीं जेन जी प्लस कहें

नई दिल्ली: अभिनेत्री नीना गुप्ता ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पहचान की वकालत की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कहा कि वरिष्ठ नागरिकोंं को बूढ़ा नहीं, बल्कि जेन जी प्लस कहना शुरू करें।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट वीडियो में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की सीनियर केयर समिति की एंबेसडर नीना ने कहा, "हमें बूढ़ा न बोलें, हम जेन जी प्लस हैं।"

यह बयान केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के एक खास विचार से प्रेरित है, जो हाल ही में सीआईआई सीनियर केयर समिट में दिया गया। वीडियो में नीना ने हंसते हुए इस नए टर्म को अपनाने की वकालत की।

66 वर्षीय अभिनेत्री नीना गुप्ता ने बताया, "मैं सीआईआई सीनियर केयर समिट में गई थी। वहां मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भी आए थे। उन्होंने एक बेहद खास बात कही। उन्होंने कहा कि अब से हम लोगों को बूढ़े लोग नहीं कहेंगे; हम जेन जी प्लस कहना शुरू करेंगे। यह बात मुझे काफी पसंद आई, तो आज से हमें सीनियर सिटीजन नहीं, जेन जी प्लस बोलें।"

सीआईआई सीनियर केयर समिट वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, स्वास्थ्य और सामाजिक एकीकरण पर केंद्रित था। डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की असली ताकत सभी पीढ़ियों, जेन एक्स, वाई, जेड और उसके बाद के सामूहिक ऊर्जा में है। उन्होंने कहा, "वरिष्ठ नागरिकों को बूढ़ा कहना पुरानी सोच है। वे जेन जी प्लस हैं, जो अनुभव और ऊर्जा से भरे हैं। हमें पीढ़ियों के बीच सहयोग बढ़ाना चाहिए ताकि राष्ट्र निर्माण में सभी की भूमिका मजबूत हो।"

डॉ. जितेंद्र सिंह ने राष्ट्र निर्माण की दिशा में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए जेन एक्स, वाई और जेड के बीच अंतर-पीढ़ीगत तालमेल पर बल दिया है। यह विचार वरिष्ठों को सशक्त बनाने और उम्र के भेदभाव को दूर करने पर केंद्रित है। नीना गुप्ता इस भूमिका में सीआईआई के विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों को बढ़ावा दे रही हैं। सीआईआई की समिति का उद्देश्य उद्योग, सरकार और समाज के सहयोग से वरिष्ठों के लिए बेहतर नीतियां बनाना है।

--आईएएनएस

 

 

generational harmonysocial initiativesNeena GuptaIndian Cinemalifestyle newssenior careSocial Awareness

Related posts

Loading...

More from author

Loading...