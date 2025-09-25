मनोरंजन

Neem Karoli Baba Film : नीम करोली बाबा पर बन रही है फिल्म, मधुर भंडारकर ने जारी किया पहला पोस्टर

Biopic on Neem Karoli Baba unveiled with first poster launch in Lucknow.
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 25, 2025, 08:21 AM
नीम करोली बाबा पर बन रही है फिल्म, मधुर भंडारकर ने जारी किया पहला पोस्टर

लखनऊ: नीम करोली बाबा के जीवन पर एक फिल्म बन रही है। इसका पहला पोस्टर आज लखनऊ में एक कार्यक्रम में जारी किया गया। इस दौरान फिल्म की पूरी टीम, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और फिल्मकार मधुर भंडारकर मौजूद रहे।

फिल्म का नाम 'श्री बाबा नीब करौरी महाराज' रखा गया है। इसका पहला पोस्टर श्री राम के नारे के साथ लखनऊ के राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में लॉन्च किया गया। फिल्म में सुबोध भावेश, हितेन तेजवानी और समीक्षा सिंह जैसे सितारे हैं।

इस फिल्म के बारे में बात करते हुए मधुर भंडारकर ने कहा, “मुझे इस बात की खुशी है कि नीम करोली बाबा पर फिल्म बन रही है। देश-विदेश में लोग उन्हें पूजते हैं। आज अच्छा लग रहा है कि मुझे यहां पर अतिथि के तौर पर बुलाया गया और हमने इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया। मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं, सुबोध भावेश बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं। वह उनका रोल कर रहे हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि फिल्म सफल होगी, पूरी टीम बहुत ही टैलेंटेड है। सरस जी को खास बधाई जो ऐसी फिल्म बनाने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि दुनियाभर में नीम करोली बाबा के फैंस इस फिल्म को भी अपना भरपूर प्यार देंगे।”

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, नीम करोली बाबा जिनका जन्म उत्तर प्रदेश की पावन धरती फिरोजाबाद में हुआ। उन्होंने सनातन संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित करते हुए समाजसेवा में लगा दिया। ईश्वर की असीम अनुकंपा उन्हें प्राप्त थी। उन्हें लोग देवता का स्वरूप मानते हैं, कैंची धाम मंदिर में लाखों श्रद्धालु हर साल जाते हैं। यूपी सरकार के पर्यटन विभाग ने इनके जन्म स्थान और तपोस्थली को विकसित करने में काफी योगदान दिया है। आज हमें बेहद खुशी है कि ठाकुर सरस सिंह इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। इसका पोस्टर लखनऊ में आज जारी किया गया। इसके लिए मैं पूरी टीम और सरस जी को बधाई देता हूं। नीम करोली बाबा की यादों को और उनकी छवि को इस फिल्म के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।”

फिल्म की शूटिंग अभी जारी है, इसकी रिलीज डेट बहुत जल्द घोषित की जाएगी।

 

 

Neem Karoli BabaLucknow EventBiopic FilmMadhur BhandarkarIndian Spiritual Leadersbollywood newsindian culture

Related posts

Loading...

More from author

Loading...