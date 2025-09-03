मनोरंजन

न्यूयॉर्क की सैर पर निकलीं अभिनेत्री आरती सिंह, पति दीपक चौहान के साथ शेयर की तस्वीरें

Sep 03, 2025, 04:04 PM

मुंबई, 3 सितंबर (आईएएनएस)। टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री आरती सिंह इन दिनों पति दीपक चौहान के साथ न्यूयॉर्क में छुट्टियां मना रही हैं। इस जोड़े ने अपनी यात्रा की तस्वीरें बुधवार को सोशल मीडिया पर साझा की हैं।

इंस्टाग्राम पर साझा की गई तस्वीरों में आरती और दीपक की केमिस्ट्री साफ झलक रही है। पहली तस्वीर में आरती अपने पति दीपक के गले में हाथ डाले मुस्कुराते हुए पोज दे रही हैं। वहीं, दूसरी तस्वीर में आरती कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रही हैं, जबकि दीपक अपनी पत्नी को प्यार भरी नजरों से निहार रहे हैं। इस तस्वीर में दोनों की जोड़ी बेहद खूबसूरत लग रही है।

आरती ने अपने लुक को स्टाइलिश रखा है। उन्होंने स्कर्ट और टॉप के साथ हरे रंग की जैकेट पहनी है। वहीं, दीपक ने गहरे गुलाबी रंग की शर्ट के साथ नीली जींस पहनी है। इस पोस्ट के साथ आरती ने एक प्यारा सा कैप्शन भी लिखा, "न्यूयॉर्क में...दो मस्ताने। धन्यवाद। जय गुरु जी सब कुछ देने के लिए।"

आरती सिंह, जो टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज जैसे 'बिग बॉस' में अपनी शानदार मौजूदगी के लिए जानी जाती हैं, इन तस्वीरों के जरिए अपने निजी जीवन की झलक फैंस के साथ साझा कर रही हैं।

फैंस इस जोड़े की केमिस्ट्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वे कमेंट सेक्शन में कई तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "क्यूट कपल," और एक और यूजर ने लिखा, "आप दोनों को किसी की नजर न लगे।"

आरती सिंह और दीपक चौहान ने 25 अप्रैल 2024 को मुंबई के इस्कॉन मंदिर में शादी की थी। वहीं, दोनों ने 1 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के पवित्र त्रियुगीनारायण मंदिर में दोबारा शादी की, दोनों ने फिर प्रतिज्ञाएं दोहराकर अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाई थी।

पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ इस अवसर पर अभिनेत्री ने फेरे लिए और दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, जिसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की थी।

--आईएएनएस

एनएस/जीकेटी

