निया शर्मा ने शेयर की हेल्दी चुकंदर चीला रेसिपी, फिटनेस के लिए अपनाए नए तरीके

मुंबई, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। टीवी की मशहूर अभिनेत्री निया शर्मा न केवल अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, बल्कि अब वह अपनी हेल्थ और फिटनेस के प्रति जागरूकता के लिए भी सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में निया ने अपने प्रशंसकों के साथ एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह हेल्दी और स्वादिष्ट चुकंदर का चीला बनाते नजर आईं।

इस वीडियो में उन्होंने न सिर्फ रेसिपी साझा की, बल्कि अपनी फिटनेस जर्नी और होम हैक्स के बारे में भी बात की।

निया ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में बताया कि चुकंदर का चीला बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को मैश करना होता है। इसके बाद इसमें उबला आलू, पालक, थोड़ा-सा सूजी, मसाले (जैसे नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर) और थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा बैटर तैयार करना होता है। इस बैटर को तवे पर डालकर मीडियम आंच पर पकाया जाता है।

निया ने वीडियो में बताया कि चुकंदर में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए चुकंदर का चीला ज्यादा क्रिस्पी नहीं बनता, लेकिन इसका स्वाद और फायदे लाजवाब होते हैं।

अभिनेत्री ने अपनी बदलती दिनचर्या के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, "मैं अब जिम्मेदार हो गई हूं। होम हैक्स अपनाने लगी हूं, स्मूदी पीने लगी हूं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखती हूं।"

निया का यह नया अंदाज उनके प्रशंसकों को काफी पसंद आ रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार, चुकंदर का चीला फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करने, वजन नियंत्रित करने, रक्त संचार बढ़ाने, हीमोग्लोबिन के स्तर को सुधारने और ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा, यह बच्चों के शारीरिक विकास, बड़ों के हृदय स्वास्थ्य और त्वचा व बालों की सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

अमेरिकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, चुकंदर में बेटानिन, नाइट्रेट, पॉलीफेनोल्स, फाइबर, विटामिन सी और ई समेत कई खास तत्व मौजूद होते हैं। यह शरीर में मौजूद हानिकारक फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में मदद करता है। इससे कोशिकाओं की रक्षा होती है और बढ़ती उम्र, हृदय रोग, कैंसर और दूसरी पुरानी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।

--आईएएनएस

एनएस/एएस