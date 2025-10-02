मनोरंजन

निया शर्मा ने पहली बार किया 'धुनाची' नृत्य, रोमांचक अनुभव के बारे में बताया

Oct 02, 2025, 11:57 AM

मुंबई, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री निया शर्मा अपने बेबाक और बोल्ड अंदाज के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अनोखा कर दिखाया। निया ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए बताया कि उन्होंने इस बार दुर्गा पूजा के दौरान पहली बार धुनाची नृत्य की जीवंत ऊर्जा को महसूस किया।

अभिनेत्री ने बताया कि यह उनके लिए एक नया और रोमांचक अनुभव था, जिसे उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ साझा किया।

निया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह पारंपरिक धुनाची नृत्य करती नजर आ रही हैं। वीडियो में वह कभी धुनाची को हाथ में पकड़कर घूमती हैं तो कभी इसे मुंह में दबाकर बंगाली संस्कृति के इस खास नृत्य को उत्साह के साथ प्रस्तुत करती हैं।

धुनाची नृत्य, जो मां दुर्गा की आराधना का एक खास हिस्सा है, निया के प्रदर्शन में जीवंत हो उठा।

निया ने अपने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "पहली बार धुनाची नृत्य की ऊर्जा और उत्साह भरे माहौल को महसूस करने का अनुभव अविस्मरणीय रहा। इस पवित्र और जीवंत पल ने मुझे बहुत खुशी दी। दशहरे के इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं!"

उन्होंने आगे ज्योति मुखर्जी और तनीषा मुखर्जी का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उन्हें इस खूबसूरत अनुभव का हिस्सा बनाया। साथ ही, उर्वशी कार्डोज को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने उन्हें धुनाची नृत्य की बारीकियां समझाईं।

निया का यह प्रशंसकों को काफी पसंद आ रहा है। वे उनकी सादगी और संस्कृति के प्रति सम्मान की तारीफ कर रहे हैं।

धुनाची डांस, जिसे धुनुची नाच भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक नृत्य है जो दुर्गा पूजा के दौरान किया जाता है, खासकर संध्या आरती और महानवमी के समय। इस नृत्य में भक्त ढाक नामक ढोल की थाप पर नारियल की जटा, धूप और कोयला जली हुई धुनुची (एक प्रकार की मिट्टी की धूपदानी) हाथ में या मुंह में दबाकर नृत्य करते हैं। यह देवी दुर्गा को प्रसन्न करने, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने और देवी के प्रति पूर्ण समर्पण व्यक्त करने का एक तरीका है।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

