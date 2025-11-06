मनोरंजन

Nawazuddin Siddiqui : एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया, क्यों उन्हें अभिनय से इतना प्यार है

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म ‘आई एम नॉट एन एक्टर’ यूके में रिलीज होगी
Nov 07, 2025, 06:06 AM
एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया, क्यों उन्हें अभिनय से इतना प्यार है

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों के दिलों में छाप छोड़ रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को अभिनय पर अपने विचार व्यक्त किए।

एक्टर ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "अभिनय की सबसे खास बात ये होती है कि आपको दूसरों की जिंदगी जीने का मौका मिलता है, बिना उसकी कोई भी कीमत चुकाए।"

नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमेशा अभिनय में इस कदर डूब जाते हैं कि वे रियल लगने लगते हैं। उनकी इस पोस्ट से पता चलता है कि वे अपने काम को कितनी गहराई से समझते हैं।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने अभिनय को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर फिल्म 'मैं एक्टर नहीं हूं' को लेकर घोषणा की। दिलचस्प बात ये है कि फिल्म भारत में रिलीज न होकर यूके में रिलीज होगी। इसे व्यू, ओडियन और चुनिंदा सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा।

उन्होंने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "फिल्म 'एक्टर नहीं हूं' यूके के व्यू, ओडियन और वहां के कुछ चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का अंग्रेजी टाइटल है, 'आई एम नॉट एन एक्टर'। फिल्म को देखने के लिए आप सभी लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप फिल्म को देखकर निराश नहीं होंगे। ये फिल्म एक कम्युनिटी अनुभव वाली है। हमारे यूके पार्टनर्स को बहुत-बहुत धन्यवाद, जो इस फिल्म को रिलीज करने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं। आपके बिना ये सब मुमकिन नहीं था।

अगर फिल्म की बात करें तो इसकी कहानी एक सेवानिवृत्त बैंकर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी भूमिका नवाजुद्दीन सिद्दीकी अदा कर रहे हैं। फिल्म में सेवानिवृत्त बैंकर अभिनेता बनने का सपना देखता है, जिसके लिए वह वर्चुअल तरीके से एक प्रोफेशनल एक्टर से अभिनय सीखता है। फिल्म में चित्रांगदा सतरूपा, नवीन कस्तूरिया, आयुषी गुप्ता, यासिर इफ्तिखार खान, मीनाक्षी अरुंधति और विभावरी देशपांडे भी हैं।

यह फिल्म 24 जून को ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट के वर्तमान छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए विशेष रूप से प्रदर्शित की गई थी और अब यह फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

 

 

