मनोरंजन

Nawazuddin Siddiqui Interview : अपने किरदारों के लिए 'ऑन-ऑफ का बटन' चाहते हैं नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, बताया फिल्मी दुनिया असल जिंदगी से ज्यादा पसंद

किरदार निभाने के बाद भी उससे बाहर नहीं आ पाते नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 13, 2025, 03:03 PM
अपने किरदारों के लिए 'ऑन-ऑफ का बटन' चाहते हैं नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, बताया फिल्मी दुनिया असल जिंदगी से ज्यादा पसंद

मुंबई: नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी हिंदी सिनेमा में अपने वर्सटाइल रोल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने छोटे-छोटे किरदारों से अपने करियर की शुरुआत की और आज लीड रोल प्ले कर दर्शकों को सालों से एंटरटेन कर रहे हैं।

फिल्म 'सरफरोश' से अपने करियर की छोटी शुरुआत करने वाले अभिनेता अब अपनी जिंदगी और करियर की आदतों में कुछ चीजों को जोड़ना चाहते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। बता दें कि अभिनेता इन दिनों 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है।

नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने अपने किरदार को निभाने में आने वाले चैलेंज का जिक्र किया। उन्होंने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि वे चाहते हैं कि उनके अंदर भी बाकी अभिनेताओं की तरह ऑन-ऑफ का बटन हो। अभिनेता ने कहा कि वे जो भी किरदार करते हैं, वो उनके दिमाग के किसी कोने में रहता ही है और उसे भुलाने में समय लगता है। "मैंने बाकी अभिनेताओं को देखा है, जो किरदार निभाते वक्त ऑन हो जाते हैं और किरदार खत्म होते ही नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे समय लगता है क्योंकि किरदार मेरे दिमाग के अंदर रहता है।"

अभिनेता ने कहा कि काश मेरे अंदर भी ऑन-ऑफ का बटन होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे बाहरी दुनिया से ज्यादा फिल्मी दुनिया पसंद है और मैं अपने किरदार में रहना ही पसंद करता हूं। कई बार लगातार 2 महीने तक फिल्म की शूटिंग चलती है और फिर आगे नई प्रोजेक्ट की शूटिंग में मुझे मुश्किलों होती हैं, क्योंकि मुझे फिल्म का सेट और फिल्मी दुनिया में रहना ज्यादा पसंद है।

बता दें कि अभिनेता की 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' 19 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। फिल्म एक मर्डर केस पर आधारित है, जिसमें एक अमीर परिवार एक ही रात में मर जाता है और बचती है सिर्फ एक लड़की, मीरा बंसल। मीरा बंसल और काला जादू के तार ही फिल्म की एक्साइटमेंट को बढ़ाने वाले हैं। फिल्म में अभिनेता एक बार फिर इंस्पेक्टर जतिल यादव का रोल प्ले कर रहे हैं।

फिल्म में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के अलावा, चित्रांगदा सिंह, संजय कपूर, राधिका आप्टे, इला अरुण और रेवती भी नजर आएंगी।

--आईएएनएस

 

 

Film Promotionmethod actingIndian CinemaOTT ReleasesNetflix IndiaBollywood actorscrime thriller

Related posts

Loading...

More from author

Loading...