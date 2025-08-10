Naveen Kasturia Salakar: 'सलाकार' के डायरेक्टर ने बदल दी चाल : नवीन कस्तूरिया

मुंबई: एक्टर नवीन कस्तूरिया को उनकी लेटेस्ट रिलीज हुई सीरीज 'सलाकार' के लिए खूब सराहना मिल रही है।

उन्होंने आईएएनएस को बताया कि कैसे इस सीरीज के लिए डायरेक्टर फारूक कबीर ने उनकी चाल ही बदल डाली।

इस सीरीज में नवीन ने एक भारतीय जासूस का रोल प्ले किया है, जो पाकिस्तान में रहता है। वो यहां रहकर परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश में जुटा है।

एक्टर ने कहा, "जिन चीजों पर मुझे काम नहीं करना पड़ा, उन पर मुझे काम करना पड़ा, वो थी शारीरिक बनावट। मैं बत्तख की तरह चलता हूं। फारूक ने मुझे सीधा चलने को कहा था।"

एक्टर ने कहा, "पोस्चर के लिए मुझे उस पर काम करना पड़ता था। एक्शन के लिए मुझे रिहर्सल करनी पड़ती थी। मेरे सह-अभिनेता मुकेश ऋषि की पृष्ठभूमि अनुशासित है। मैं उससे अलग हूं। मैं एक सैनिक की भूमिका निभा रहा हूं, इसलिए मुझे एक सैनिक जैसा दिखना भी चाहिए। मुझे इस पर काम करना पड़ा।"

'सलाकार' एक पीरियड स्पाई-ड्रामा-थ्रिलर है। इसकी कहानी 1970 और 2025 के दो दशकों में चलती है। नवीन के को-स्टार मुकेश ऋषि ने मोहम्मद जिया उल हक का रोल प्ले किया है। वह एक पाकिस्तानी तानाशाह है, जो अपने देश को परमाणु बम बनाने में आगे रखना चाहता है।

जनरल अयूब खान के बाद वह दूसरा खतरनाक पाकिस्तानी तानाशाह था, जो भारत को हजारों घाव देने और उसे हजारों साल तक युद्ध में उलझाए रखने का सपना देखता था।

नवीन ने बताया कि वो को-स्टार मुकेश के साथ जब भी शूट करते देखते हैं तो एक्टिंग में खो जाते हैं।

नवीन ने कहा, "मुझे उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया। मैं उनके अभिनय में इतना खो जाता था कि अपनी ही लाइन्स भूल जाता था। मुझे उनकी एक्टिंग देखने में बहुत मजा आता था। मैं उनसे जब पहली बार मिला तो थोड़ा डर सा गया था। वो कमाल की शख्सियत हैं। लंबे-चौड़े हैं। वो मुझे गले लगाते थे तो मैं उनके सीने तक ही पहुंच पाता था। स्क्रीन पर उनका किरदार डराता है, लेकिन ऑफ कैमरा वो बहुत अलग हैं, बहुत प्यारे और बहुत कोमल हृदय के इंसान हैं।"