Naveen Kasturia Interview: वेब सीरीज ‘सलाकार’ के नवीन कस्तूरिया बोले, 'मैं मुकेश ऋषि की अदाकारी में खो जाता था'

Naveen Kasturia praises Mukesh Rishi’s acting and dedication in ‘Salaakar’
Aug 08, 2025, 11:13 AM
वेब सीरीज ‘सलाकार’ के नवीन कस्तूरिया बोले, 'मैं मुकेश ऋषि की अदाकारी में खो जाता था'

मुंबई: नवीन कस्तूरिया 'सलाकार' में बॉलीवुड के बड़े अभिनेताओं में शुमार मुकेश ऋषि के साथ दिख रहे हैं। कस्तूरिया ने कहा कि वो वरिष्ठ को स्टार की अदाकारी के कायल हो गए हैं।

आईएएनएस से खास बात करते हुए अपने को-स्टार मुकेश की जमकर तारीफ की।

नवीन ने सीरीज की रिलीज से पहले ही आईएएनएस से खास बात की थी। उन्होंने बताया कि मुकेश को जब भी वे शूट करते देखते हैं तो एक्टिंग में खो जाते हैं।

नवीन ने कहा, "मुझे उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया। मैं उनके अभिनय में इतना खो जाता था कि अपनी ही लाइन्स भूल जाता था। मुझे उनकी एक्टिंग देखने में बहुत मजा आता था। मैं उनसे जब पहली बार मिला तो थोड़ा डर सा गया था। कमाल की शख्सियत है। लंबे-चौड़े हैं। वो मुझे गले लगाते थे तो मैं उनके सीने तक ही पहुंच पाता था। स्क्रीन पर उनका किरदार डराता है, लेकिन ऑफ कैमरा वो बहुत अलग हैं, बहुत प्यारे और बहुत कोमल हृदय के इंसान हैं।"

नवीन ने 'सलाकार' में अपने किरदार के बारे में बात की। उन्होंने कहा, “मेरी हमेशा से ऐसी सोच रही है कि जब तक डायरेक्टर संतुष्ट न हो जाए मैं अपनी कोशिश जारी रखूं। मुकेश सर भी अपने काम के प्रति समर्पित हैं। कई बार हमें रात में शूट करना पड़ा लेकिन फिर देखा वो सुबह जल्दी उठ जाते थे, वो काफी अनुशासित रहते हैं।”

उन्होंने कहा, "मुझे याद है एक बार हम 3-4 बजे सुबह शूट कर रहे थे, और मुकेश सर वहां पर मौजूद थे। वो अपना 100 फीसदी देना चाहते थे। ऐसे समर्पण से आप बहुत कुछ सीखते हैं और प्रेरित होते हैं। मैं खुशनसीब हूं कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनसे सीखा, और इसका आनंद लिया।"

'सलाकार' की बात करें तो ये एक स्पाई-थ्रिलर सीरीज है। इसे फारुक कबीर ने डायरेक्ट किया है और सीरीज जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है।

 

