नवरात्रि पर मोनालिसा का ट्रेडिशनल अवतार, लहंगे में लूट ली लाइमलाइट

Sep 29, 2025, 02:17 AM

नई दिल्ली, 28 सितंबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा और टीवी का फेमस चेहरा मोनालिसा सोशल मीडिया क्वीन हैं और अपने लुक्स से फैंस का दिल जीतने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं।

एक्ट्रेस नवरात्रि फेस्टिवल में रोजाना एक से बढ़कर एक ट्रेडिशनल ड्रेस में फोटोज पोस्ट कर रही हैं और अब उनके स्टाइलिश लहंगे ने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है।

मोनालिसा ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है, जिसमें वो लाइट ब्लू कलर के ट्रेडिशनल लहंगे में दिख रही हैं। एक्ट्रेस के लहंगे पर हैवी वर्क भी है और लहंगे की चोली पूरी एंब्रॉयडरी से भरी है। एक्ट्रेस के लहंगे पर मोती और जरी का काम है, जिसने लहंगे की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है।

अपने लुक को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मोनालिसा ने पर्ल का चोकर सेट भी पहना है और मिनिमल मेकअप लिया है। फोटोज में एक्ट्रेस माता रानी के कीर्तन में नजर आ रही हैं। पीछे और बहुत सारी महिलाएं हैं, जो भजन कर रही हैं। एक्ट्रेस भी मां भवानी की आराधना में डूबी दिख रही हैं।

फैंस भी मोनालिसा के पोस्ट पर प्यार लुटा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "भोजपुरी की सबसे खूबसूरत और प्यारी अभिनेत्री आप ही हैं।"

दूसरे यूजर ने लिखा, "वाऊ...नवरात्रि में आपका हर लुक एक से बढ़कर एक है।"

इससे पहले एक्ट्रेस ने एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें वे पंजाबी सिंगर जैस्मीन सैंडलस के गाने 'खंड लगदी' पर ठुमके लगा रही थीं। एक्ट्रेस ने पंजाबी गाने के साथ पूरा गीद्दा किया और शहनाज गिल की तरह एक-एक डांस स्टेप को फॉलो किया। फैंस ने भी एक्ट्रेस के डांस वीडियो की खूब तारीफ की थी।

अगर काम की बात करें तो फिलहाल एक्ट्रेस लाइव शोज और इवेंट में देखी जा रही हैं। उन्हें आखिरी बार सीरियल शमशान चंपा में देखा गया था। शमशान चंपा एक सुपर नेचुरल टीवी शो था, जिसे शेमारु टीवी पर टेलीकास्ट किया था। इस सीरियल के साथ एपिसोड यूट्यूब पर मिल जाएंगे।

