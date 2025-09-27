मनोरंजन

नवरात्रि के रंग में रंगीं देबीना बनर्जी, बोलीं- हमारी भक्ति वही है, बस अंदाज अलग

Sep 27, 2025, 09:44 AM

मुंबई, 26 सितंबर (आईएएनएस)। टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री देबीना बनर्जी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो साझा कर प्रशंसकों को त्योहारों की शुभकामनाएं दीं।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में देबीना ने नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अपने अनुभव साझा किए और बंगाली परंपराओं के रंग बिखेरे। उन्होंने उत्साह के साथ बताया कि कैसे यह त्योहार उनके लिए खास है और इसे वह अपने परिवार के साथ कैसे मनाती हैं।

देबीना ने वीडियो में कहा, "हैप्पी नवरात्रि! आज मैं सेट पर नवरात्रि के लिए तैयार हो रही हूं। भारत में नवरात्रि का मतलब है नौ दिन तक मां दुर्गा की भक्ति। लेकिन हम बंगालियों के लिए सिर्फ आखिरी के पांच दिन महत्वपूर्ण होते हैं।"

उन्होंने बताया कि बंगाली परंपरा में मां दुर्गा बेटी की तरह मायके आती हैं। जैसे कोई बेटी अपने माता-पिता के घर आती है और बहुत प्यार और दुलार पाती है वैसे ही मां दुर्गा अकेले नहीं आती हैं बल्कि अपने साथ लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिकेय, और भगवान गणेश को भी साथ लेकर आती हैं। यह एक पारिवारिक मिलन का उत्सव है।

देबीना ने साझा किया कि इन पांच दिनों में उनके घर में खाना नहीं बनता। लोग पंडालों में घूमते हैं, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं, और उत्सव की मस्ती में डूब जाते हैं।

उन्होंने बताया, "हम उन पांच दिनों में नए-नए आउटफिट पहनते हैं, खासकर अष्टमी पूजन के लिए सबसे खास कपड़े रखे जाते हैं। हमारा प्यार और भक्ति मां के लिए वही है, बस उत्सव का अंदाज अलग है।"

उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "आज का हमारा आउटफिट का रंग पीला है।" उन्होंने प्रशंसकों को पीले रंग की ड्रेस में तैयार होने और उत्साह के साथ "शुभ दुर्गा पूजा" कहने का आह्वान किया। वीडियो में सुदेश जी और बिल्लो जी के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने सभी को नवरात्रि और दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दीं।

इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में देबीना ने लिखा, "दुर्गा पूजा मेरे बचपन की यादों का हिस्सा है। मुंबई आने के बाद मैंने नवरात्रि के नौ दिनों की अलग रौनक देखी, जिसमें गरबा, संगीत और मस्ती शामिल है। मां हर जगह हैं और सबको आशीर्वाद दे रही हैं।"

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

