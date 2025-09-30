मनोरंजन

नवरात्रि के रंग में रंगीं टीवी की मशहूर अभिनेत्री फाल्गुनी पाठक, शो में लगाया मां का जयकारा

मुंबई, 29 सितंबर (आईएएनएस)। नवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस उत्सव के बीच, टेलीविजन की लोकप्रिय अभिनेत्री रुपाली गांगुली ने फाल्गुनी पाठक के गरबा शो में शिरकत की। सोमवार को रुपाली ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो पोस्ट किया।

अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस शो का एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह फाल्गुनी के साथ स्टेज पर गरबा और डांडिया का आनंद लेती नजर आईं। वीडियो के अंत में अभिनेत्री ने उत्साह के साथ मां दुर्गा का जयकारा लगाया, "मां दुर्गा माई की जय!"

रुपाली ने वीडियो के साथ एक भावुक कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने फाल्गुनी पाठक के प्रति अपनी प्रशंसा जाहिर की। उन्होंने लिखा, "फाल्गुनी पाठक मैम, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूं कि हर साल नवरात्रि के दौरान आपसे मिलने का अवसर मिलता है। आपसे मिलकर मैं पूरे साल की ऊर्जा प्राप्त करती हूं, और इस बार तो यह ऊर्जा कुछ खास थी। इस साल का नवरात्रि और भी यादगार रहा। इस खूबसूरत पल के लिए दिल से शुक्रिया।"

वीडियो में रुपाली बेज रंग की खूबसूरत साड़ी में नजर आईं, जिसमें उन्होंने मिनिमल मेकअप और जूड़े के साथ पारंपरिक अंदाज अपनाया।

रुपाली इन दिनों स्टार प्लस के लोकप्रिय धारावाहिक 'अनुपमा' में मुख्य किरदार निभा रही हैं। इस शो ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया है। शो में फिलहाल देविका की मौत हो चुकी है। शो में जल्द एक और किरदार को खत्म किया जाएगा। मतलब फैंस को शो में दो बार मातम का मंजर देखना पड़ेगा।

इससे पहले, उन्होंने 'साराभाई वर्सेज साराभाई' में अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई थी। इसके अलावा, उन्होंने कई अन्य टीवी शोज और प्रोजेक्ट्स में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है।

बता दें कि रुपाली गांगुली का शो अनुपमा फैंस का फेवरेट शो है और शो बीते 5 साल से टीवी पर राज कर रहा है।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

