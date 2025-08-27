निधि झा ने पति यश कुमार संग शेयर की फोटो, कैप्शन में लिखी दिल छूने वाली बात

मुंबई, 26 अगस्त (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की चर्चित एक्ट्रेस में शामिल निधि झा एक्टिंग के साथ-साथ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पति के साथ तस्वीर पोस्ट की है।

अभिनेत्री निधि झा ने अपने पति यश कुमार के साथ इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह अपने पति को गले लगाते हुए पोज देती नजर आ रही हैं।

लुक की बात करें तो निधि सिर से लेकर पैर तक नई नवेली दुल्हन के रूप में दिखाई दे रही हैं। निधि माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ा और पैरों में पायल पहने हुए हैं। वहीं, पैरों में लगी महावर भी यूजर्स का ध्यान खींच रही है। इसके अलावा, उनकी साड़ी आकर्षण का केंद्र बन रही है। उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है, जिसमें वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।

इसके कैप्शन में निधि ने लिखा, "मेरे जीवन की हर खुशी की वजह हो आप... और तीज का ये व्रत, आपकी लंबी उम्र और हमारे साथ की दुआ है।"

निधि झा ने भोजपुरी एक्टर यश कुमार से 2023 में शादी की थी और शादी के डेढ़ साल बाद 30 अप्रैल 2024 को बेटे को जन्म दिया।

वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत टीवी सीरियल 'बालिका वधू', 'बेइंतहां', 'क्राइम पेट्रोल', 'अदालत', 'सपने सुहाने लड़कपन के', और 'संकट मोचन हनुमान' जैसे टीवी सीरियल्स में काम करके की थी।

निधि को पहचान भोजपुरी एक्ट्रेस के तौर पर मिली। उन्हें पावर स्टार पवन सिंह के गाने 'लूलिया का मांगेले' से 'लूलिया गर्ल' का टैग मिला।

उन्होंने कई हिट फिल्में की, जिनमें 'थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार', 'बेटी नंबर -1', 'शंकर', 'इच्छाधारी नाग', 'गदर', 'जिद्दी', 'सत्या', 'कसम पैदा करने वाले की', 'गैंगस्टर दुल्हनिया', 'मंदिर वहीं बनाएंगे', 'क्रैक फाइटर', 'जय हिंद', 'वचन', 'लालटेन', 'सत्या', और 'स्वर्ग' जैसी फिल्में शामिल हैं।

